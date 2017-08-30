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    Şok rapor! Üç yıl içinde 250 milyar dolar kaybetti...

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 12:27 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 12:36

    Middle East Eye haber portalı, Suudi Arabistan Para Ajansı'nın ülkenin sadece son üç yıl içinde 250 milyar dolar nakit varlığını kaybederek son 6 yılın en düşük seviyesini gördüğünü açıkladığını bildirdi. Bu düşüşte Katar krizinin ve askeri harcamaların önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.

    Middle East Eye haber portalının elde ettiği ve Suudi Arabistan Para Ajansı'nın yayınladığı resmi raporlara göre ülkenin parasal varlığının 14 ay boyunca durmaksızın düşüş gösterdiği ifade edildi.  Busene açıklanan rakamın son altı yılın en düşük seviyesi olduğu ifade ediliyor.

    İstatistiklere bakılırsa geçtiğimiz yıla kıyasla %12.4 oranında bir düşüş söz konusu. Resmi rakamlara göre Suudi Arabistan Para Ajansı 932 milyar Suudi riyallik (249 milyar dolar) değer kaybına uğradı.

    Resöi makanların raporunda yer alan bu düşüşün sebepleri arasında, Katar krizi, Yemen'de yürütülen askeri kampanya ve petrol fiyatlarındaki düşüş olarak gösteriliyor. 

     

    Etiketler: Suudi Arabistan , Suudi , rapor
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