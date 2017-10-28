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    Şok ifadeler! "Chucky’nin Gelini'nden ilham aldım, öldürürken cinsel haz duydum"

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 01:56 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın başkenti Moskova’da 14 evsizi öldürmekle suçlanan Elena Lobaçeva (25), 13 yıl hapse mahkum edildi. Vahşi seri katil, cinayetleri işlediği sırada 90’lı yılların ünlü korku filmi “Chucky’nin Gelini”nden ilham aldığını söyledi.

    Elena Lobaçeva, kurbanlarını öldürdüğü sırada ‘cinsel haz’ aldığını da belirtti. Lobaçeva’nın 4 suç ortağıyla birlikte, sokaklarda yaşayan 14 evsizi öldürdüğü tahmin ediliyor.

    Korkunç cinayetler işleyen grubun, kurbanlarını sokak kameralarından uzakta öldürmeye özen gösterdiği ve çok vahşi yöntemler kullandığı belirtildi.

    Şok ifadeler Chucky’nin Gelininden ilham aldım, öldürürken cinsel haz duydum

    5 kişilik seri katil çetesinden Vladislav Karatayev (21) 16 yıl, Artur Nartsissov (25) ve Maxim Pavlov (19) 9,5 yıl hapisle cezalandırıldı. Çete lideri Pavel Voitov ise ömür boyu hapse mahkum edildi.

    Evsiz ve sarhoşları öldüren çete üyeleri, “Moskova sokaklarını temizlemek için” bu cinayetleri işlediklerini açıklamıştı. Çete lideri Voitov, “Sarhoş insanları küçümsüyorum ve bu yüzden onları öldürüyorum. Bence hepsi bir biyolojik atık” ifadelerini kullanmıştı.

    Şok ifadeler Chucky’nin Gelininden ilham aldım, öldürürken cinsel haz duydum

    Moskova’nın Belarussky metro istasyonu yakınlarında 44 bıçak darbesiyle, Moskova Hipodromu’nda da 51 bıçak darbesiyle öldürülen cesetlerin bulunmasının ardından seri katil çetesi yakalanmıştı.

    Lobaçeva polise verdiği ifadede, “Ölmekte olan birini rastgele bıçaklamak cinsel hazza yakın bir haz veriyor” şeklinde konuşmuştu. Moskova polisi, Lobaçeva’nın evinde yaptığı incelemede, sakatlanmış kurbanların fotoğrafları ile cinayet hesaplamalarına ulaşmıştı.

    Şok ifadeler Chucky’nin Gelininden ilham aldım, öldürürken cinsel haz duydum

    Lobaçeva polis sorgusunda, “Chucky’nin Gelini” adlı korku filminden etkilendiğini söylemişti. 1998 yapımı filmde, kötücül bir varlık tarafından obsede edilen oyuncak bebeğin işlediği cinayetler konu alınıyordu.

    Şok ifadeler Chucky’nin Gelininden ilham aldım, öldürürken cinsel haz duydum

    Lobaçeva’nın kolunda, Chucky’nin Gelini dövmesi de bulunuyor...

    Etiketler: rusya , Elena Lobacheva
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