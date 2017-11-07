Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Şok iddia: Snapchat kapatılıyor mu?

    Şok iddia: Snapchat kapatılıyor mu?

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 14:53 | Son Güncelleme:

    Hafta başında sosyal ağlarda paylaşılmaya başlanan Snapchat’in kapatılacağı haberi, Snapchat ve şirketin kurucusu Evan Speigel tarafından Twitter üzerinden yalanlandı.

    Yalan haberler oluşturan Channel45News.com isimli web sitesi tarafından yayınlanan haber, kısa sürede birçok Snapchat kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Öyle ki, Snap CEO’su Evan Spiegel, iki yıldır hiçbir tweet atmadığı hesabından bir açıklama yaparak, haberin yalan olduğunu açıkladı.

    Yalan haberde, Snapchat’in Facebook, Intagram ve Musical.ly platformlarıyla yaşadığı patent ve yasal sorunlar nedeniyle 14 Kasım’da kapatılacağı yazıyordu. Haberde, bu zamana kadar sosyal ağda paylaşılan her şeyin silineceği dipnotu da yer alıyordu.

    Channel45News, yayınladığı inanılmaz yalan haberlerle birçok farklı konuda spekülasyon yaratan, şaka amaçlı kurulmuş bir haber sitesi. Fakat görünüşe göre yayınladığı haberler kimi kullanıcılar için fazlasıyla inandırıcı.

    Snapchat, resmi Twitter hesabı üzerinden endişeli kullanıcıları yanıtlayarak, sosyal ağın kapanmayacağını temin ediyor.

    Etiketler: uygulama , telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri