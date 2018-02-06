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    Şok iddia: Mimar Sinan’da kırbaçlı işkence...

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 07:59 | Son Güncelleme:

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü lisans öğrencisi, beşinci sınıfta öğrenim gören sekiz öğrenciyi soyunma odasına kilitleyip kırbaçla dövdüğü iddiasıyla yargılanacak.

    Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Lisans 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki B.T., 15 Kasım'da, beşinci sınıfa giden bale öğrencilerinin okulun bahçesinde koşturduklarını gördü.

    İddiaya göre; B.T., gürültü yapan yaşları 10 ila 12 arasındaki öğrencileri uyarmak istedi. Bunun için sekiz öğrenciyi okulun soyunma odasına götüren B.T., "Siz burada büyüklerle okuyorsunuz. Öyle davranmanız gerekir. Bir daha okulda koşuşturmayacaksınız" dedi.

    Dekorasyon için kullanılan kırbacı eline alan B.T., öğrencileri vurmaya başladı. Dövülen öğrenciler, ailelerine durumu anlattı. .

    DARP ETMEDİĞİNİ, KIRBACI SALLADIĞINI SÖYLEDİ

    Öğrencilerin aileleri, olayla ilgili Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak şikâyetçi oldular. Öğrenciler, velileriyle birlikte gittikleri hastaneden darp raporu aldı. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde olayı doğrulayan B.T., amacının çocukları uyarmak olduğunu, fakat darp etmediğini sadece kırbacı salladığını söyledi.

    Savcılık, mağdur öğrencilerin de ifadesine başvurduktan sonra iddianame hazırladı. İddianamede, öğrencilerin ifadelerinin benzer olduğu belirtildi ve B.T., sekiz öğrenciyi 'hürriyetinden yoksun bırakarak darp etmek'le suçlandı. Dava, asliye ceza mahkemesinde görülecek.

    Etiketler: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , kırbaç , darp , bale , son dakika
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