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    Hürriyet >Dünya>Şok iddia! Dağ II filminde geçen Çardaklı köyü PKK tarafından işgal edildi

    Şok iddia! Dağ II filminde geçen Çardaklı köyü PKK tarafından işgal edildi

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 17:02 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 17:02

    Türkmen gazeteci Reşat Salihi, Dağ II filminde Türkmenlerin elinden kurtarılan Çardaklı köyünün PKK'lı teröristler tarafından işgal edildiğini öne sürdü.

    Irak'ta Selahattin ilinin Tuzhurmatu İlçesi'ne bağlı Türkmen Çardaklı Köyü'nün, terör örgütü PKK tarafından işgal edildiği iddia edildi.
    Dağ II filminde senaryo gereği Türk askeri tarafından DEAŞ'ın elinden kurtarılan Türkmen Çardaklı Köyü, PKK'lıların saldırısına uğradı.
    Türkmen gazeteci Reşat Salihi, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Çardaklı Köyü'nün PKK'lılar tarafından işgal edildiğini ve yolların kapatıldığını duyurdu.

    Salihi şu ifadeleri kullandı: "Dağ II filminde IŞİD'ten kurtarıp gururlandığınız Türkmen Çardaklı köyü var ya? Hah işte o köye şu an PKK'lılar girdi yolları kapttılar."

    Etiketler: dağ filmi , PKK , Çardaklı
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