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    Şok iddia! "Babamız çocuk tecavüzcüsü bir Naziydi"

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 17:32 | Son Güncelleme:

    30 yıl önce 14 yaşındaki bir oyuncuyu cinsel tacizle suçlanan ABD'li oyuncu Kevin Spacey'nin ağabeyi Randall Fowler ailenin 'bilinmeyen hikayesini' Daily Mail'e anlattı. Fowler, çocukken yıllarca Nazi Partisi üyesi olan babaları tarafından tecavüze uğradığını ve dövüldüğünü açıkladı.

    Oyuncu Antony Rapp'in yaklaşık 30 yıl önce kendisi 14 yaşındayken cinsel tacizle suçladığı Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey'nin ağabeyi Randall Fowler Daily Mail'e konuştu.

    "BABASI ÇOCUK TECAVÜZCÜSÜ NAZİ"

    Spacey suçlamanın ardından olayı hatırlamadığını ancak çok sarhoş olduğu bir anda yaşanan olay nedeniyle Rapp'ten özür dilediğini söylemişti. Spacey ayrıca aynı mesajda eşcinsel olduğunu da açıklamıştı.

    Şarkıcı Rod Stewart'ın taklitçisi olan ve limuzin şoförlüğü yapan 62 yaşındaki Fowler ise açıklamaalrında beyazların üstünlüğüne inanan teknik yazar babaları Thomas Geoffrey Fowler için 'Çocuk tecavüzcüsü Nazi' ifadelerini kullandı.

    Şok iddia Babamız çocuk tecavüzcüsü bir Naziydi

    "BABALARININ KENDİSİNE YILLARCA TECAVÜZ ETTİĞİNİ" AÇIKLADI

    Aşırı sağ görüşlü babalarının Amerikan Nazi Partisi üyesi olduğunu ve bıyığını Hitler gibi kestiğini söyleyen Fowler büyüdükleri evi 'bir korku evi' olarak niteledi.

    Babalarının sıklıkla kendisini dövdüğünü ve tecavüz ettiğini söyleyen Fowler annelerinin de bu durumdan haberdar olduğunu ancak tepki göstermediğini iddia etti.

    Şok iddia Babamız çocuk tecavüzcüsü bir Naziydi

    GENLERİM YÜZÜNDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTAN KAÇINDIM

    Babaları yüzünden 'genlerinin etkileneceği şüphesiyle' çocuk sahibi olmaktan kaçındığını söyleyen Fowler "Evimizde çok fazla karanlık vardı. Kesinlikle sefildi. Kevin yaşananlardan kaçınmak için kendini duygusal bir balona hapsetti. Çok akıllı ve sinsi biri oldu. Dayaktan kaçmaya o kadar kararlıydı ki davranışlarına çok dikkat etmeye başladı. Takşi içi boşalana kadar. İçeride duyguları kalmamıştı" dedi.

    Etiketler: abd , hollywood
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