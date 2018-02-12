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    Şok iddia: Asansörde bayılttığı komşusunu eve götürüp tecavüz etti

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA/DHA
    12.02.2018 - 15:43 | Son Güncelleme:

    Antalya’da Kırgız A.B., asansörde karşılaştığı alt komşusu A.A.’nın kendisini asansörde bayıltıp evinde tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Suçlamayı kabul etmeyen A.A., tutuklandı.

    MURATPAŞA ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın 6’ncı katında oturan ve evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan Kırgız A.B., aynı apartmanın 5’inci katında oturan sevgilisinin yanına gitmek için 7 Şubat günü saat 01.15 sıralarında evinden çıktı.

    İddiaya göre, asansörde karşılaştığı komşusu A.A., kadının ağzını bezle kapatıp evine götürdükten sonra ilaç içirip bayılttı, ardından tecavüz etti.

    'TEHDİT EDİP KAPININ ÖNÜNE BIRAKTI'

    A.B., ertesi gün tecavüze uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. A.B. polisteki ifadesinde, sabah uyandığında yatakta çırılçıplak olduğunu, A.A’nın kimseye söylememesini belirterek tehdit edip kapının önüne bıraktığı iddiasında bulundu.

    NÖBETÇİ MAHKEME TUTUKLADI

    İhbarın ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.A’yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen A.A., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. A.A, "Kendisiyle asansörde karşılaştık. El sıkışıp benim daireye geçtik. Alkol aldıktan sonra seviştik. Sabah uyanınca benden 300 lira istedi. Ben de öncesinde para konuşmadığımızı söyledim. ’Rezillik çıkarırım’ dedi. Ben de evden çıkardım" iddiasında bulundu. 

     A.A., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

    Etiketler: tecavüz iddiası , antalya , tecavüz davası , son dakika
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