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    Hürriyet >Dünya>Şok iddia! ABD’den YPG’ye 700 milyon dolarlık silah

    Şok iddia! ABD’den YPG’ye 700 milyon dolarlık silah

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 09:30 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 09:30

    ABD'nin diplomsi alanında saygın dergilerinden Foreign Policy'de yer alan bir makalede Washington'ın Suriye’de IŞİD'e karşı savaşan YPG ve benzer örgütlere 700 milyon dolarlık silah yolladığı öne sürüldü. ABD'nin yardımının kağıt üzerinde yasal ancak uluslararası kurallara uygun olmadığı iddia edildi.

    Rhys Dubin imzalı haberde Organize Suç ve Yolsuzluk Bildirim Projesi ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı’nın verilerinden yararlanıldı.
    İki kuruluşun raporuna göre Pentagon, Suriye’de DEAŞ mücadele için aralarında YPG’nin de olduğu gruplara değeri 2.2 milyar dolara ulaşması beklenen silah yardımı yaptı. Fakat Pentagon, kağıt üstünde yasalara uygun işlem yapmış gibi gözükse de gerçekte uluslararası kuralları çiğniyor.

    Bunun sebebi ise ABD’nin resmi belgelerde hileye başvurması. İddiaya göre silahları tedarik eden şirketler, ürünlerinin nereye ve kimlerin eline ulaşacağını bilmiyor.

    Bağımsız araştırmacılar ve gazeteciler raporu, sızdırılan e-postalara, gemi taşımacılığı kayıtlarına, resmi raporlara ve içeriden bilgi sızdıran yetkililere dayanarak hazırlandı.

    Raporu hazırlayan Ivan Angelovski “Pentagon silah aldığı ülkeleri kandırıyor, uluslararası kurallara uymuyor ve silah ticaretini kontrol eden düzenin altını oyuyor” yorumunu yaparken, rapor yeni silah programının ılımlı muhalif gruplara yönelik ‘eğit-donat’ projesinin çökmesinin ardından hazırlandığını hatırlatıyor.

    Yeni programa göre seçilen gruplara daha ucuz silahlar veriliyor. Bilindiği gibi, silah sağlanan gruplardan biri de, Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen YPG. Anglovski “Hiçbir belgede silahların YPG’ye gittiğine dair bir ifade yok. Ama yaptığımız araştırmalara bakarak çoğunun YPG’ye verildiğini söyleyebiliriz. Fakat elimizde tam rakam yok” diye konuştu.

    Etiketler: YPG , ABD , Suriye
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