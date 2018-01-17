Şok iddia: 7 yaşındaki Hüseyin yanlış iğne yüzünden öldü... Soruşturma başlatıldı

Ailenin avukatı Pekay Salmanoğlu, önceki gün yüksek ateş nedeniyle babası Medet Talan tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Talan'a tahlil ve tetkiklerinin ardından sinüzit teşhisi konulduğunu aktardı.

Salmanoğlu, reçetesinin düzenlenmesinin ardından başka bir merkezde iğnesi yapılan Talan'ın, evine gitmesinin ardından fenalaştığını ve bunun üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Talan'ın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade eden Salmanoğlu, daha sonra olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Talan'ın naaşı, bugün Halkalı'daki Zeynebiye Camisinde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



