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    Şok gerçek! "45 kiloya düştü, 15 santim kısaldı..."

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 11:34 | Son Güncelleme:

    29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri’nde kaza geçiren ve tam 4 yıldır bitkisel hayatta olan Schumacher, Alman basınındaki iddialara göre 45 kiloya kadar düştü. Kaza 4 sene önce bugün gerçekleşti. 

    Eşi Corinna, oğlu Mick ve kızı Gina-Marie kameralardan kaçmıyor ancak efsane ismin sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek istemiyor. 

    Ancak Alman eski sporcunun yürüyebildiğine dair haber yapan yayın organıyla davalık olan aile, suçlamasını temellendirmek için Schumacher'in yürüyemediğini söylemek zorunda kaldı.

    Menajer Kehm bu durumu “Ne yazık ki bazı konulara açıklık getirmek zorunda kaldık. Schumacher'in yürüyebildiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirttik” dedi.

    45 kiloya kadar düştüğü ve boyunun 15 cm kısaldığı gibi bilgilerse iddia olarak kaldı.

    MUCİZE BEKLENİYOR...

    Alman medyasına yansıyan haberlere göre Schumacher’in ailesi, tıbbi bir mucize olmasını bekliyor. Bir aile yakını, Alman F1 efsanesinin, iletişim için ‘bazı sinyaller gönderdiğini’ söyledi.

    Doktorlar, kaza sonucu Schumacher’in beyninde oluşan kan pıhtılarını çok derinde olması nedeniyle çıkaramıyor.

    Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken, düşerek başını çarpmıştı.

    Michael Schumacher'in eşi Corinna, 18 yaşındaki oğlu Mick ve 20 yaşındaki kızı Gina, tıbbi açıdan bir mucize olması umuduyla bekliyor.

    Etiketler: SON dakika , haberler
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