ŞOK Çalışma Saatleri 2018 - ŞOK Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

Migros Ticaret A.Ş’nin ucuzluk marketi formatı Şok, 1995 yılında faaliyet göstermeye başlayarak indirim mağazacılığının öncüsü olmuştur. Şok Ucuzluk Marketleri; et, meyve-sebze, kuru gıda, meşrubat, deterjan, kağıt ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerini müşterilerin evlerinin yanı başında en uygun fiyatlarla ve günlük indirimlerle sunmaktadır.

1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291 , 2005 yılında 311 , 2009 yılında 980 , 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır. 81 ilde 5000’i aşkın mağazası bulunan ŞOK Marketler T.A.Ş., mağazalarına giren her bir müşterinin zevkli, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. ŞOK alışveriş marketleri öğle arası vermemektedir. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.

ŞOK merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. ŞOK merkez şubesine 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri iletişim merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.