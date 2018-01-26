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    ŞOK Çalışma Saatleri 2018 - ŞOK Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    ŞOK ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. ŞOK Market 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Migros Ticaret A.Ş’nin ucuzluk marketi formatı Şok, 1995 yılında faaliyet göstermeye başlayarak indirim mağazacılığının öncüsü olmuştur. Şok Ucuzluk Marketleri; et, meyve-sebze, kuru gıda, meşrubat, deterjan, kağıt ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerini müşterilerin evlerinin yanı başında en uygun fiyatlarla ve günlük indirimlerle sunmaktadır.

    ŞOK Çalışma Saatleri 2018 - ŞOK Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291 , 2005 yılında 311 , 2009 yılında 980 , 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır. 81 ilde 5000’i aşkın mağazası bulunan ŞOK Marketler T.A.Ş., mağazalarına giren her bir müşterinin zevkli, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    ŞOK Çalışma Saatleri 2018 - ŞOK Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. ŞOK alışveriş marketleri öğle arası vermemektedir. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.

    ŞOK merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. ŞOK merkez şubesine  0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri iletişim merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: ŞOK marketler , Market , adres , iletişim , çalışma saatleri , 2018 , son dakika
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