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Soğuyan havalarda içinizi ısıtacak 3 çorba tarifi

Soğuyan havalarla birlikte sıcağa olan özlemimiz de artmaya başladı. Üstelik dengesiz havaların bizi hasta etmesi de an meselesi. Bu durumda geriye yapacak tek bir şey kalıyor: Çorba içmek! O halde mevsime özel birbirinden nefis çorba tarifleri hemen aşağıda.

Kaynak: Doğan Burda
10.11.2017 - 10:22 | Son Güncelleme :

BALKABAĞI ÇORBASI

Malzemeler

5 bardak tavuk suyu, 1 buçuk çay kaşığı tuz, 4 bardak püre halinde balkabağı, 1 kaşık doğranmış taze maydanoz, 1 orta boy ince kıyılmış soğan, yarım çay kaşığı kekik, 1 diş ince kıyılmış sarımsak, yarım bardak krema, 5 tane karabiber.

Hazırlanışı

Doğranmış taze maydanoz haricindeki tüm malzemeyi bir tencereye koyun ve yarım saat boyunca kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak pişirin. Daha sonra bu karışımı ocağın üstünden alın ve bir karıştırıcı yardımıyla tüm malzemeyi homojen hale gelene kadar karıştırın. Çorbanız kıvamlı bir püre olduğunda yeninden ocağın üstüne koyun ve içine kremanızı dökerek bir 5 dakika daha karıştırın. (Dilerseniz krema ilave etmeyebilirsiniz.) Daha sonra kâselere dökün ve üzerine taze kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Afiyet olsun!

Soğuyan havalarda içinizi ısıtacak 3 çorba tarifi

BALIK ÇORBASI

Malzemeler

1 kefal ya da levrek, 2 soğan, 1 havuç, 2 kaşık kırık pirinç, 1 kaşık tereyağı, 2 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, yarım limon suyu.

Hazırlanışı

Balıkları soyup temizleyin ve dört beş parça olacak şekilde bölün. Bir tencereye atıp, içine bölünmüş soğan, havuç, patates, sarımsak ve maydanozu ekleyip, üzerine limon suyunu koyun ve 5-6 bardak su koyup 45 dakika pişirin. Daha sonra ateşten alıp suyunu süzün. İçine yıkadığınız pirinçleri ekleyip, yumuşayıncaya kadar pişirin. Limonlu terbiyenizi hazırlayıp, ılıtarak çorbaya ekleyin. Kâselere alın ve üzerine kıyılmış maydanoz koyarak servis edin.

Soğuyan havalarda içinizi ısıtacak 3 çorba tarifi

BADEMLİ BROKOLİ ÇORBASI

Malzemeler

500 gram brokoli, 1 soğan, 1 kaşık zeytinyağı, 4 bardak su, 1 patates, 50 gram file badem, 100 gram krema.

Hazırlanışı

İri bir şekilde doğranmış soğanları zeytinyağına atın ve kavurun. Üzerine patates, brokoli ve havucu doğrayarak atın ve çevirmeye devam edin. Üstüne su koyun, karabiber ve tuzu dökün ve yumuşayana kadar pişirin. Sebzeler pişince blender’dan geçirin ve tekrar ocağa alıp kaynayana kadar pişirmeye devam edin. Üzerine krema ve bademlerle süsleyip servis edin.

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ÇORBADAN SONRA BİR DE ÇITIR ÇITIR BÖREK İYİ GİDER

 

 

 

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