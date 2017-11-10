Soğuyan havalarda içinizi ısıtacak 3 çorba tarifi

BALKABAĞI ÇORBASI
Malzemeler
5 bardak tavuk suyu, 1 buçuk çay kaşığı tuz, 4 bardak püre halinde balkabağı, 1 kaşık doğranmış taze maydanoz, 1 orta boy ince kıyılmış soğan, yarım çay kaşığı kekik, 1 diş ince kıyılmış sarımsak, yarım bardak krema, 5 tane karabiber.
Hazırlanışı
Doğranmış taze maydanoz haricindeki tüm malzemeyi bir tencereye koyun ve yarım saat boyunca kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak pişirin. Daha sonra bu karışımı ocağın üstünden alın ve bir karıştırıcı yardımıyla tüm malzemeyi homojen hale gelene kadar karıştırın. Çorbanız kıvamlı bir püre olduğunda yeninden ocağın üstüne koyun ve içine kremanızı dökerek bir 5 dakika daha karıştırın. (Dilerseniz krema ilave etmeyebilirsiniz.) Daha sonra kâselere dökün ve üzerine taze kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Afiyet olsun!
BALIK ÇORBASI
Malzemeler
1 kefal ya da levrek, 2 soğan, 1 havuç, 2 kaşık kırık pirinç, 1 kaşık tereyağı, 2 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, yarım limon suyu.
Hazırlanışı
Balıkları soyup temizleyin ve dört beş parça olacak şekilde bölün. Bir tencereye atıp, içine bölünmüş soğan, havuç, patates, sarımsak ve maydanozu ekleyip, üzerine limon suyunu koyun ve 5-6 bardak su koyup 45 dakika pişirin. Daha sonra ateşten alıp suyunu süzün. İçine yıkadığınız pirinçleri ekleyip, yumuşayıncaya kadar pişirin. Limonlu terbiyenizi hazırlayıp, ılıtarak çorbaya ekleyin. Kâselere alın ve üzerine kıyılmış maydanoz koyarak servis edin.
BADEMLİ BROKOLİ ÇORBASI
Malzemeler
500 gram brokoli, 1 soğan, 1 kaşık zeytinyağı, 4 bardak su, 1 patates, 50 gram file badem, 100 gram krema.
Hazırlanışı
İri bir şekilde doğranmış soğanları zeytinyağına atın ve kavurun. Üzerine patates, brokoli ve havucu doğrayarak atın ve çevirmeye devam edin. Üstüne su koyun, karabiber ve tuzu dökün ve yumuşayana kadar pişirin. Sebzeler pişince blender’dan geçirin ve tekrar ocağa alıp kaynayana kadar pişirmeye devam edin. Üzerine krema ve bademlerle süsleyip servis edin.
ÇORBADAN SONRA BİR DE ÇITIR ÇITIR BÖREK İYİ GİDER
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün