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    ‘Söğüt ruhu 15 Temmuz’da dirildi’

    Rıza ÖZEL / SÖĞÜT
    10.09.2017 - 20:22 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 20:23

    Başbakan Binali Yıldırım, 736. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde yaptığı konuşmada “Söğüt ruhu 15 Temmuz’da tekrar dirilmiştir. Yeniden doğuşun, yeniden dirilişin miladıdır. İhanet odaklarının saldıkları zehri devletin damarlarından temizleyen Türkiye, artık yeni hedeflere, yeni ufuklara yelken açmıştır” dedi.

    SÖĞÜT’te düzenlenen 736. Ertuğrul Gazi’yi Anma Yörük Şenlikleri’ne Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. “Kayı Boyu’nun bir evladı olarak köyüm Kayı’daki komşularımdan size selam getirdim” sözleriyle konuşmasına başlayan Yıldırım, özetle şunları söyledi: “Söğüt, yüzyıllar boyu 3 kıtaya adaletle hükmeden devletimizin hareket noktasıdır. Kardeşliğimize gölge düşürmek isteyen alçaklara Söğüt meydanından sesleniyorum: Asla kazanamayacaksınız, başaramayacaksınız, bu milletin kardeşliğini asla bozamayacaksınız, şanlı bayrağı asla indiremeyecek, bu ezanları asla susturamayacaksınız.
    Bu çok önemli coğrafyada tarihin bu kritik dönemecinde bu aziz millete büyük görev düşüyor. Türkiye olarak bütün kurumlarımızla tek vücut olarak adaletin, kardeşliğin sesini yükseltmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

    ‘Söğüt ruhu 15 Temmuz’da dirildi’

    Bu milletin ruhuna, değerlerine yabancılaşan FETÖ mensupları, 15 Temmuz gecesi bu millete acı yaşatmak istediler. Hayme Ana, Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi’nin taşıdığı ruhtan beslenemeyenler, bu aziz milletin istiklaline kastettiler. 15 Temmuz zorbalığa, baskıya, darbeye karşı milletin özgürlük ve demokrasi aşkıyla verdiği en güzel cevaptır. Söğüt ruhu 15 Temmuz’da tekrar dirilmiştir.”

    ‘Söğüt ruhu 15 Temmuz’da dirildi’

    ‘KOSOVALI’YLA TUR ATIP SELAMLADI

    BAŞBAKAN Yıldırım, tören alanına girmeden önce Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Burada askerlerin nöbet değişimini izleyen, askerle fotoğraf çektiren Başbakan Yıldırım, türbede Ertuğrul Gazi için dua etti. Yıldırım, tören alanında tur atarak vatandaşları selamladı. Törenlerin sonunda kendisine yapılan ata binme teklifini geri çevirmeyen Yıldırım’ın bu hareketi tribünlerin büyük ilgisini çekti. Alkışlar arasında ‘Kosovalı’ isimli ata binen Yıldırım, tören alanında at sırtında tur atarak vatandaşları selamladı.

    Etiketler: Başbakan , Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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