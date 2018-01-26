Soğuksavar moda

Bu kışın en ‘moda’ parçası olan bere almak için doğru zaman. Adres: Gusto... 47.96 TL.





İki renk trendi her yerde, Mudo’daki bu tasarımla siyah paltonuza hareket katın. 39.95 TL.





Bir kış klasiği olan hırkayı daha vamp parçalarla takımlamak ‘in’. ‘İpekyol’a göz atın. 132 TL.





Karınca’daki bu eğlenceli şemsiyeyi yanınızdan ayırmayın. 35 TL.





H&M’nin pembe şapkası sayesinde fönünüz hiç bozulmayacak. 24 TL.





Puf montların en parlak renkli olanları moda. Mango’daki indirimi değerlendirin. 149 TL.





Zara’nın pofuduk atkısı sayesinde asla üşümeyeceksiniz. Üstelik tarz duruyor. 49.90 TL.





Örgülü kazak trendi için Koton’da alternatifler var. 55 TL.





Kaban içine giyilen saten ceketler bu ara en iyi arkadaşınız. Roman’ın bu modeli gibi... 389 TL.