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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Soğuksavar moda

    Soğuksavar moda

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    26.01.2018 - 13:19 | Son Güncelleme:

    Karı, yağmuru kısacası soğuğu havalı şekilde savuşturmak elinizde... Sezonun pratik ve stil sahibi parçalarına göz atın.

    Top model Daphne Groeneveld’in üzerindeki rugan pantolon sadece şık değil, ayrıca asla soğuk geçirmiyor. Bir adet edinin.

    Bu kışın en ‘moda’ parçası olan bere almak için doğru zaman. Adres: Gusto... 47.96 TL.
    Soğuksavar moda

    İki renk trendi her yerde, Mudo’daki bu tasarımla siyah paltonuza hareket katın. 39.95 TL.

    Soğuksavar moda

    Bir kış klasiği olan hırkayı daha vamp parçalarla takımlamak ‘in’. ‘İpekyol’a göz atın. 132 TL.

    Soğuksavar moda

    Karınca’daki bu eğlenceli şemsiyeyi yanınızdan ayırmayın. 35 TL.

    Soğuksavar moda

    H&M’nin pembe şapkası sayesinde fönünüz hiç bozulmayacak. 24 TL.

    Soğuksavar moda

    Puf montların en parlak renkli olanları moda. Mango’daki indirimi değerlendirin. 149 TL.

    Soğuksavar moda

    Zara’nın pofuduk atkısı sayesinde asla üşümeyeceksiniz. Üstelik tarz duruyor. 49.90 TL.

    Soğuksavar moda

    Örgülü kazak trendi için Koton’da alternatifler var. 55 TL.

    Soğuksavar moda

    Kaban içine giyilen saten ceketler bu ara en iyi arkadaşınız. Roman’ın bu modeli gibi... 389 TL.

    Soğuksavar moda

    Etiketler: kış modası , kadın giyim trendleri , 2018 modası , 2018 trendleri
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