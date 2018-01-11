Soğukla Gelen Çok Sayıda Cilt Hastalığı Bulunuyor

Deri kuruluğu, kızarıklık, çatlamaya bağlı olarak egzama, seboreik dermatit, soğuk ürtikeri, atopik dermatit, sedef, sivilceler gibi bazı cilt hastalıkları daha sık görülür. Alınacak tedbirler ile cildinizin hassasiyetini azaltıp, daha canlı ve sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.





KIŞIN EGZAMAYA DİKKAT!

Kış mevsiminde egzama hastalığından en çok etkilenenler çocuklar, yaşlılar ve derisi kuru olanlardır. Özellikle soğuktan daha çok etkilenen el ve yüzde kızarıklık, çatlama ve kaşıntı şikâyetleri sık olur. Eldiven giymek, gliserinli, yağlı el sabunlarıyla temizlik, krem sürme alışkanlığı, dermatoloji doktorunun yaptığı alerji testleri, takibi ve tedavisi ile egzama hastalığı kontrol altına alınabilir.

Artan soğukla birlikte ‘seboreik dermatit’ (halk arasında yağlı egzama) hastalığında artış görülür. Yüzün T bölgesi, kaşlar, saçlı deri ve vücudun yağlı bölgelerinde kızarıklık, pullanma, kabuklanma ve saçlı deride kepeklenme ile kendini gösterir. Cilt doktorunun takibinde hastalığın şiddetine uygun tedavi planlanarak özel bakım ürünleri, şampuanlar tercih edilir. Cilde düzenli olarak yağlı olmayan nemlendirici kremler sürülmeli, uzun süreli bilinçsizce kortizonlu ürünler kullanılmamalıdır.



CİLTTE AĞRILI KIZARIKLIK VE YANMA HİSSİ VARSA…

Soğuk hava el, ayak, kulak ve burun gibi uç bölgelerde damarlarda daralmaya bağlı ağrılı kızarıklık ve yanma hissi oluşturan ‘pernio’ hastalığına neden olabilir. Tedavi gerektiren bu hastalık ilerleyicidir. Soğuğa karşı önlemler alınıp mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir.



KIRMIZI DÖKÜNTÜLER KURDEŞEN BELİRTİSİ

Soğuk alerjisi soğukla temastan sonra meydana gelen kırmızı döküntülerden dolayı ‘soğuk kurdeşeni’ veya ‘soğuk ürtikeri’ olarak adlandırılır. Kırmızı kabarcıklar sadece soğuğa maruz kalan vücut alanında meydana gelir. Örneğin, kişi eliyle soğuk bir şeye dokunursa ürtiker genelde sadece elde ortaya çıkar. Hastalar alerjik reaksiyona bağlı olarak ağrı, yanma, kaşıntı hissederler. En iyi önleme soğuk havalardan mümkün olduğunca kaçınmaktır. Kalın kıyafetlerle vücudu korumak faydalıdır. Şiddetli ve tekrar eden durumlarda cilt hekimine başvurmak gerekir.



Kışın soğuk ve kirli hava stresli bir çalışma ortamı ile birleştiğinde cildinizde yağlanmalar ve kirlenmelere, sivilcelerin de artışına neden olur. Bu yüzden günlük cilt temizliği ve nem terapilerinin ihmal edilmemesi cilt sağlığı için çok önemlidir.



BU MEVSİMDE SEDEF HASTALIĞI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Kış mevsiminde sık geçirilen enfeksiyonlar, stres, güneşin azalması sedef hastalığını da tetikler. Öğle saatleri arasında güneşten faydalanmak, cildi nemlendirmek, cilt hekiminin kontrolü altında olmak, dengeli beslenmekle hastalık kontrol altında tutulabilir.



TÜM BUNLARDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kış aylarında cilt her zamankinden daha özenli ve bilinçli bir bakım ister. Sağlıklı ve genç bir cilt için kış mevsimini değerlendirmek gerekir. Cildinize PRP, mezoterapi, kimyasal peeling, lazer ile cilt sıkılaştırma, kılcal damar tedavisi gibi işlemlerin güvenle yapılabileceği bir dönemdir. Dermatoloji doktorları tarafından size uygun özel lazer yöntemleri ve vitamin tedavileri ile cilt altı hücrelerinin, yeni kollajen ve elastin liflerinin üretimi hızlandırılabilir. Böylece leke, kılcal damar ve kırışıklıklar azalıp yok olurken ciltte belirgin gerginleşme ve dirileşme hissedilir.

Cilde zarar veren ışınların yoğunluğu, karlı havalarda ve yüksek irtifalarda yansımayla artar. Cilt kızarıklığı ve lekelenmelere karşı ultraviyole korumalı ürünlerin kış aylarında da cilt sağlığı için kullanılması gerekir. Vücut direncimizi artıracak antioksidan değeri yüksek E, C, A vitamin takviyeleri, çinko, selenyum soğuk havadan tahriş olan cildi onarır, cilt hastalıklarına karşı direncimizi artırır.

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