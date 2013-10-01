Bu iki gün de “Soğuk Yemek Festivali” olarak anılıyor.

2 bin 500 yıllık bu geleneği sürdüren Xiamen, aslında son derece modern bir metropol.

Peki bu festivalin kökeni neye dayanıyor?

2 bin 500 yıl önce yaşamış bir prens, uşağını kaza sonucu yakıyor ve sonraki yıl o günlerde ateş yakılmasını yasaklıyor. O günden beri her yıl o uşağın anısını yaşatmak için iki gün boyunca evlerde ateş yakılmıyor.

Aslında eskiden üç gün ateş yakılmazmış ama sonradan festival iki güne inmiş.

Xiamen’liler bu iki günün sonrasında mezarlıklara gidip ölülerini ziyaret ediyor ve mezarlıkların bakımını yapıyorlar.

Bir başka kaynakta da Uygurların her yıl belli günlerde evlerinde ateş yakmadıklarını ve çiğ yemek yediklerini okuyup şaşırdım.

Zeytinyağlı pırasa

Sapları bembeyaz, uçları yemyeşil olan kalın pırasaların köklerini kesip sararmış yapraklarını ayırdıktan sonra yıkayın.

Pırasaları yaklaşık 2 santim uzunluğunda parçalar elde edecek şekilde dilimleyin. Havucu soyup ince halkalar halinde doğrayın. (Pırasaları verev de kesebilirsiniz.)

Zeytinyağını geniş bir tencereye koyup kızdırın. Hemen havuçları koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.

Pırasayı da katıp hafifçe yumuşayıncaya kadar, 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine tuz ve toz şekeri serpip limon suyunu da aktardıktan sonra yıkanmış pirinci ilave edin.

Son olarak, sıcak suyu tencerenin kenarından aktarıp tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pırasalar iyice yumuşayıncaya kadar, en az 50 dakika pişirin. Bu süre sonunda pırasalar pişmemişse sıcak su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen yemeği ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Yemeği servis tabağına aktarıp üzerini isterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

Not: Pırasa pişirmek için en uygun tencere, düdüklü tenceredir. Kendi buharıyla ve çok kısa sürede pişen pırasa, daha lezzetli olacaktır.

Malzeme listesi

- Yarım kg pırasa

(Beyaz-yeşil, kalın olsun.)

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 2 adet ince uzun havuç

- Türk kahvesi fincanıyla

1 fincan pirinç

- 1 adet limonun suyu

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 2 çay kaşığı tuz

- 3 su bardağı sıcak su