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Soğuk havalarda ısınmak için akıllı mont

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

Cep telefonlarımız, televizyonlarımız, gözlüklerimiz, evlerimiz derken sıra kıyafetlerimizin akıllı olmasına geldi. Kanada'da, cep telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz ısıtmalı bir mont üretildi.

Montu üreten ekip, mevcut montların soğuk havalarda bizi ısıtabildiğini, ama bazı durumlarda fazla ısıttığını ve bu sebepten dolayı akıllı bir mont geliştirdiklerini belirtiler. Kinesix isimli mont çıkarabilir bir başlığa sahip. Akıllı montun üzerinde 2'si gizli 10 adet fermuarlı cep bulunuyor. Gizli olan bu ceplerde bataryalar saklanıyor. Üzerinde 12 adet ısıtıcı bulunuyor. Akıllı telefonunuza yüklediğiniz bir uygulama sayesinde veya uzaktan kumanda ile kontrol edebildiğiniz montu, sıcaklığa göre ayarlayabiliyorsunuz. Su ve rüzgar geçirmeyen ısıtmalı montun sahip olduğu batarya ve ısıtma ekipmanı söküldüğünde çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Ürün, manuel modda tam güç çalışırsa 3 saatlik bir ısıtma süresi sunuyor. Kinesix aynı zamanda Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisine sahip. Ayrıca ürünün 1 yıl garantisi bulunuyor.

Soğuk havalarda ısınmak için akıllı mont

2018'in Mart ayında teslimatı planlanan montu, Indiegogo üzerinden satın alabilirsiniz. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanan ürünün Small, Medium, Large, XLarge, 2XLarge boyut seçenekleri mevcut. Mont'un ücreti ise 419 dolar. Kinesix'in Türkiye'ye kargo ücreti ise 45 dolar. Bu fiyata gümrük limiti dahil değil.

Etiketler: Akıllı mont , Isıtmalı mont
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