Soğuk hava, PEGIDA’cıları kaçırttı

ALMANYA’da üç yıl önce ‘Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar’ (PEGIDA) adı altında sokağa çıkan aşırı sağcılar, yine hortladı. PEGIDA hareketinin üç yıl önce ilk eylemini yaptığı Dresden’de toplanan aşırı sağcılar, beklenen ilgiyi görmedi. 2016’da düzenlenen son eyleme 8 bin kadar aşırı sağcı destek verirken, bu kez katılımcı sayısı 3 binde kaldı. Gösteriye aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif’in (AfD) milletvekilleri de katıldı.

KONUŞMAK İÇİN BİR SAAT BEKLEDİ

Hareketin kurucusu Lutz Bachmann’ın öncülüğünde Dresden’de toplanan kalabalık, önce elektriğin sonra da kötü hava koşullarının azizliğine uğradı. Bachmann konuşma yapmak için kürsüye çıktığında elektriğin kesik olduğu fark etti. Bir saat boyunca konuşmak için çaba harcandı. Bu arada hava da soğuyunca kalabalık alanı terk etmeye başladı. Bachmann küçük bir gruba hitap etmek zorunda kaldı. Gösteriye destek veren AfD milletvekillerine teşekkür eden Bachmann, 2019’da Saksonya’da AfD’nin hükümette yer alacağını da iddia etti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI DA SOKAKTAYDI

PEGIDA’cıları protesto için yaklaşık 3 bin kişi karşı gösteri düzenledi. ‘Kin yerine Kalp’ adı altında düzenlenen karşı gösteriye çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve farklı kesimlerden insanlar destek verdi. PEGIDA karşıtları arasında Saksonya Eyalet Başbakan Yardımcısı SPD’li Martin Dulig ile aynı partiden Saksonya Bilim ve Kültür Bakanı Bakanı Eva Maira Stange de katıldı. Dresden Belediye Başkanı FDP’li Dirk Hilbert de PEGIDA’cıları sert dille eleştirerek “Onlara kırmızı çizgimizi göstereceğiz. Her Dresdenli ırkçılara ve yabancı düşmanlarına yüzünü gösterip, ‘Bu benim Dresden’im değil’ demeli” dedi.