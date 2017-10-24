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    Soğuk hava deposu küle döndü

    DHA
    24.10.2017 - 21:20 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Elmalı İlçesinde içerisi nar ve elma dolu olan soğuk hava deposu, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

    Finike- Elmalı karayolu üzerinde bulunan soğuk hava deposunda, personelin dışarıda yemekte olduğu saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangında alevler, 10 bin ton kapasiteli içerisinde elma ve nar istiflenmiş tesisi sardı.

    İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Elmalı Belediye Başkanı AK Partili Ümit Öztekin de olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.

    Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası tesis, tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Etiketler: soğuk hava deposu
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