Soğuk gecelerde içinizi ısıtacak salep evde nasıl yapılır?

Havalar soğumaya başlayınca özellikle akşamları televizyon karşısında sıcak bir şeyler tüketme ihtiyacı daha da artıyor. Çoğunlukla çay ya da kahve tercih edilse de yoğun kıvamı, yumuşak içimiyle sıcacık salep de iyi bir alternatif.
Faydaları saymakla bitmiyor
Salep aslında orkide çiçeğinin toprağın altında kalan yumrularından elde edilir. Salebin insan vücuduna çok sayıda faydası vardır. Bunlardan en çok bilineni ve bilimsel olarak kanıtlananı, öksürüğe iyi gelmesidir. Bunun dışında sindirim sistemi sorunlarına yardımcı olur, kadınlarda adet dönemini düzenler, bronşit tedavisinde destekleyicidir, hazmı kolaylaştırır. Yani salep, sadece içimizi ısıtmakla kalmaz, birçok faydasıyla vücuda oldukça iyi gelir.
Salep nasıl yapılır?
1 kişilik salep için gerekli malzemeler:
1 su bardağı süt (hangi bardakla içecekseniz o bardağı ölçü olarak alın)
1 çay kaşığı hakiki toz salep (aktarlardan bulabilirsiniz)
Yarım tatlı kaşığı şeker (Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)
Üzeri için: İsteğe bağlı toz veya çubuk tarçın ya da zencefil kullanabilirsiniz.
Püf noktası: Eğer salebinizin daha koyu kıvamlı olmasını isterseniz karışımın içine nişasta da ekleyebilirsiniz. Çünkü, hakiki salep marketlerden alınan hazır saleplerin aksine çok koyu kıvamlı değildir. Bu nedenle daha yoğun kıvamlı bir salep için nişasta kullanabilirsiniz.
Hazırlanışı:
Öncelikle sütün içine döküldüğünde homojen bir şekilde karışması için şekeri ve salebi bir kapta karıştın.
Sütü ve karıştırdığımız şeker ile toz salebi bir tencereye koyun. Birçok tarifte; şeker ile salebi süt kaynadıktan sonra koymanız gerektiği yazar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fakat bu yöntemde salebin topaklanma olasılığı daha fazladır. Karışımı kıvam alıp kaynayana kadar karıştırın.
Kıvamını alıp, kaynayan salebin altını kapatıp servis edeceğiniz bardağa alın. Üzeri için isteğe bağlı miktarda toz tarçın ya da çubuk tarçın, dilerseniz toz zencefil serperek servis edin.
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