Soğuk Alerjisi Konusunda Uzmanlar Uyarıyor

Vücut ısısının düşmesi ile bağışıklık sistemi alerjik tepki verir. Soğuk rüzgâr, soğuk yiyecekler, soğuk suyla temas ile soğuğa maruz kalınan bölgelerde ortaya çıkar. Soğuk havaya maruz kalınan alanda alerjiye sebep olan antikorlar kanda açığa çıkar. Soğuk alerjisinin tipik belirtileri vardır. Kaşıntı, kızarıklık, karıncalanma, uyuşma, ağrı ve yanma belirtileri baş gösterir. Soğuk alerjisi hapşırma, burun tıkanıklığı, astım gibi solunum yollarını da tetikleyebilir. Soğuk bir şey yenilir veya içilirse dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler görülebilir. Hatta nefes almayı zorlaştıracak kadar nefes yolu şişerek kapanabilir.

Soğuk ürtikeri hafif seyredebilmekle birlikte çok şiddetli olduğu durumlar da vardır. Şiddetli soğuk alerjilerinde mide ülseri, karın ağrısı ve kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir. Kısa sürede düzelebildiği gibi bazı hastalarda yıllarca sürebilir.

TANISI NASIL KONUR?

Soğuk alerjisinin kesin teşhisi için buz-küp testi uygulanır. Bu test sırasında soğuk bir cisim deriyle beş dakika temas ettirilir. Deri daha sonrasında ısıtılır. O yerin kızarıp şişmesi tanıyı kolaylaştırır.

SOĞUK ALERJİSİ TEDAVİSİ

Soğuk alerjisini önlemenin en iyi yolu soğuk havadan kaçınmaktır. Koruyucu kıyafetlerle vücudu korumak faydalıdır. Herhangi bir alerji belirtisinde dermatoloji doktoruna gidilmesi gerekir. Vücuttaki alerjik reaksiyonları kontrol etmek için ilaç tedavisi uygulanır. Antihistaminik ilaçlar, alerjinin geçirilmesinde yardımcı olurlar. Eller ve ayaklar için soğuk sıcak kontrast banyoları ile cilt sıcaklığındaki değişimlere karşı uyum sağlanarak soğuk alerjisi olasılığını azaltmak hedeflenir.

Dirençli durumda ilaç tedavisi tam bir iyileşme sağlamayabilir. Üst basamak tedavilere geçilir.





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