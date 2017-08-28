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    Soğanın neden göz yaşarttığının sırrı çözüldü

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 14:06Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 14:06

    Bilim insanları, soğanın neden göz yaşarttığına dair yeni bulgular elde etti.

    ABD'nin Cleveland kentindeki Case Western Reserve Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, soğan, mikroplar ve böceklere karşı biyokimyasal savunma mekanizması harekete geçirerek bir enzim salgılıyor.
    Bu enzimler, soğandaki sülfidleri parçalayarak sülfür oksite dönüştürüyor.
    Sülfür oksit kısa sürede uçucu bir hal alıyor ve havada hızla yayılan bu gaz göze ulaştığında da yakıcı bir aside dönüşüyor.
    Bunun sonucunda da göz kanalları tıkanıyor.
    Ancak uzmanlara göre, soğan doğrarken, gözlerin yaşarmasına doğrudan bu kimyasal bileşim neden olmuyor.
    Gazın gözyaşıyla tepkimeye girmesi sonucu sülfürik asit oluşuyor.
    Sülfürik asidin gözü tahriş etmesi sonucunda göz, yabancı maddeleri temizleyebilmek için gözyaşı salgılamaya başlıyor.

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