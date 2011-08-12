ÅžÃ¶fÃ¶rden Ä°nanÄ±lmaz YanÄ±t!

Ä°stanbul'da, akÅŸam saat 20:00 sularÄ±nda dolmuÅŸa binmek isteyen Metin GÃ¼l (32), ÅŸofÃ¶re sorduÄŸu soruyla tÃ¼m yolcularÄ± hayetlere dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.



Ä°stanbul trafiÄŸi, iÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± saati ve gÃ¼nÃ¼n yorgunluÄŸu sonucunda bÃ¶yle bir soruyu sorduÄŸunu belirten Metin GÃ¼l, ''NasÄ±l oldu anlamadÄ±m, bir an aÄŸÄ±zÄ±mdan kaÃ§Ä±verdi'' aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. ''ÅžofÃ¶re sÃ¶yleyeceÄŸim sÃ¶zÃ¼ iÃ§imde tekrarlamadan sorduÄŸumda ara ara baÅŸÄ±ma bunlar geliyor''

itirafÄ±nda bulundu. DolmuÅŸa bindiÄŸinde son derece dÃ¼ÅŸÃ¼nceli olduÄŸu kaydedildi. Ancak her ÅŸey dolmuÅŸtan inmek istemesiyle baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte ÅŸofÃ¶r ve

Metin GÃ¼l arasÄ±nda geÃ§en inanÄ±lmaz diyalog:

Metin GÃ¼l: ÅžofÃ¶r bey, mÃ¼sait bir yerde iner misiniz?Â



ÅžofÃ¶r: Neden sen mi kullanacaksÄ±n?

TÃ¼m yolcularÄ±n ÅŸok yaÅŸamasÄ±na sebep olan bu diyaloÄŸun ardÄ±ndan, herkes gÃ¼lme krizine girdi. Olay yerinde yaÅŸanan bu krizin ardÄ±ndan, Metin GÃ¼l

baÅŸÄ±ndan geÃ§en bu hikayeyi ailesiyle paylaÅŸÄ±nca evde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir gÃ¼lme bombardÄ±manÄ± yaÅŸandÄ±.

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