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    Soereide, Norveç'in ilk kadın dışişleri bakanı oldu

    AA
    20.10.2017 - 14:36 | Son Güncelleme:

    Norveç'te Başbakan Erna Solberg, kabinesinde küçük çaplı değişikliğe giderek üç yeni bakan atadı.

    SOLBERG, Savunma Bakanı Eriksen Soereide'yi dışişleri bakanlığına getirirken, 41 yaşındaki Soereide, Norveç'in ilk kadın dışişleri bakanı oldu. Soereide'nin atamasıyla Norveç hükümetinde üç önemli pozisyon başbakanlık, dışişleri ve maliye bakanlığı görevleri kadınlar tarafından yürütülecek.

    Norveç'in Soereide'den önceki Dışişleri Bakanı Borge Brende, Dünya Ekonomik Forumu'na başkanlık etmek için görevinden ayrılmıştı. Kabinede Avrupa İşleri Bakanı olan Frank Bakke-Jensen'in savunma bakanlığına, Marit Berger Rosland'ın da Avrupa İşleri Bakanlığına getirildiği belirtildi.

    Etiketler: kabine değişikliği
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