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    Soçi’ye gitme kararı İstanbul’da verilecek

    Uğur ERGAN / ANKARA
    13.01.2018 - 01:58 | Son Güncelleme:

    SURİYE ordusunun İdlib’e yönelik operasyonları sürerken Suriyeli muhaliflerin 29 Ocak’ta Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılıp katılmamayı İstanbul’da bugün ve yarın yapacağı toplantıda kararlaştırması bekleniyor.

    Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, Hürriyet’e “Toplantının en önemli gündem maddesi Soçi olacak. Genel kurulda Soçi toplantısına katılıp katılmama yönünde karar verilmesi bekleniyor. Ancak İdlib’de yaşanan son gelişmeler nedeniyle Soçi toplantısına katılmama yönünde görüşler ağır basabilir. Kararın pazar geç saatlerde veya pazartesi günü açıklanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Ankara’da, Soçi öncesi Esad’ın İdlib operasyonunu sona erdirmesi görüşü hakim. Aksi durumda muhaliflerin haklı olarak Soçi’ye gitmeyebileceğine dikkat çeken kaynaklar, 29 Ocak öncesi Erdoğan ile Putin’in konuyu bir kez daha görüşme ihtimali bulunduğunu da söyledi.

    17 KÖY GERİ ALINDI

    Suriye’de muhalif gruplar rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için Hama ve İdlib’in güneydoğu kırsalında karşı saldırı başlattı. SUK Başkan Yardımcısı Mustafa, önceki gece 17 köyün rejim güçlerinden geri alındığını açıkladı. Mustafa, Esad ordusundan 58 askerin de muhalifler tarafından esir alındığını bildirdi. Esad’a bağlı birliklerin İdlib’de operasyonlarının devam ettiğini de belirten Mustafa, Esad ordusunun Muaret ve El Numan kasabalarına 4 füze saldırısı düzenlediğini ifade etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , türkiye
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