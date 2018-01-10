Soçi, Cenevre’ye alternatif değil

BM Güvenlik Konseyi, kapalı oturumda Suriye’deki gelişmeleri görüştü. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Nebenzia, oturumda Rakka konusunu gündeme getirdiklerini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ’ın elinden kurtarılan Rakka’da cesetlerin çürüdüğünü ve insanların evlerine dönemediğini ifade eden Nebenzia, kentte terör örgütüne karşı mücadele yürütmüş herkesin Rakka’nın yeniden inşasına yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Rusya’nın, Soçi’de bu ay sonunda yapacağı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne de değinen Nebenzia, “BM’nin bu toplantıya katılmasını umut ediyoruz. Soçi, Cenevre’nin alternatifi değil ama katılımın BM’nin yararına ve BM öncülüğündeki sürece katkısı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Soçi’deki toplantıya bütün tarafların katılması gerektiğini kaydeden Nebenzia, “Soçi’de BM liderliğindeki Cenevre sürecini canlandırmak hedefleniyor” dedi.

TOPLANTI İKİ GÜN SÜRECEK

Rusya, 29 Ocak’ta Soçi kentinde yaklaşık bin 700 kişinin katılımıyla iki gün sürecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleyecek.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise BM Güvenlik Konseyindeki toplantı öncesi yaptığı açıklamada, İdlib ve Doğu Guta’da Rusya’nın hava saldırılarıyla destek verdiği rejimin sivillere yönelik bombardımanını gündeme getireceklerini aktardı.