Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>SocGen'den TL tahmini

SocGen'den TL tahmini

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

Societe Generale analistine göre Türk Lirası, Hindistan rupisi ile birlikte ABD faizleri yükseldiğinde en çok düşmesi olası para birimi oldu.

Societe Generale, Türk Lirası'nın, ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesi durumunda düşüş göstermeye en çok eğilimi olan para birimlerinden biri olduğunu söyledi. 

Kurumun gelişen piyasalar strateji lideri Jason Daw imzalı raporda ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile gelişen ülke tahvil faizleri arasında güçlü bir bağlantı olduğu, ancak gelişen piyasaların sağlam duruşunu koruduğuna dikkat çekildi. 

Raporda, gelişen ülkeler için büyüme, reel faiz ve dış dengenin 2013-2015 dönemine kıyasla oldukça iyi olduğu belirtildi. 

Kurumun raporunda Türk Lirası ve Hindistan Rupisi'nin ABD faizlerinin yükseliş sürecinde diğer gelişen ülke kurlarına göre daha fazla düşüş eğilimi gösterdiği bunun karşısında yuanın değerleme eğilimine sahip olduğu ifade edildi. 

ABD faizlerinin yükseldiği dönemde Asya piyasalarının biraz daha güçlü durduğu ifade edilirken, büyük gelişen ülkelerden Brezilya ve Rusya'nın ise daha hassas olduğu belirtildi. 

Başta Asya olmak üzere gelişen ülkelerde finans dışı şirketlerin borçluluk seviyesi ABD faizlerinin yükseliş sürecinde orta vadeli bir endişe olarak öne çıkıyor. 

Kuruma göre yakın vadeli risk olarak ise pozisyonlar, teknik unsurlar ve kısa dolar pozisyonlarındaki yoğunlaşma öne çıkıyor. 

Etiketler: Societe Generale , Societe Generale türk lirası , Societe Generale türk lirası tahmini
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri