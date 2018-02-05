SOCAR’ın dev projelerinde sona doğru

40 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilen, 3 bin 500 kilometrelik boru hattı ve 4 bölümden oluşan Güney Gaz Koridoru projesi, Türkiye ve Avrupa’nın enerji güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

SOCAR’ın hayata geçirdiği asrın projesi sonrasında, Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlamakla kalmayıp, temiz enerji ihtiyacı da karşılanmış olacak.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye kadar ulaşan doğalgaz boru hatları üzerinden, 2020 yılında 16 milyar metreküp gazı Azerbaycan tarafından Avrupa’ya ihraç edilmiş olacak. Proje ile Azerbaycan, dünyadaki sayılı petrol ihracatçıları arasında yerini alacak.

Azerbaycan’daki Şahdeniz gazını Avrupa’ya taşıyacak projelerin gerçekleşme oranları da yüzleri güldürüyor.

Güney Gaz Koridoru’nda Şahdeniz projesinin yüzde 99'u tamamlanırken, Güney Kafkas Boru Hattı'nın yüzde 100 tamamlandı. Trans-Adriyatik Boru Hattının (TAP) inşası çalışmalarında ise yüzde 65, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) ise yüzde 91'i tamamlanmış durumda. 40 milyar dolarlık bir proje tarihi önemi taşıyor.

2018 YILINDA 1.3 MİLYAR DOLAR KAYNAK

2018 yılı için Güney Gaz Koridoru’na yaklaşık 1.3 milyar Dolar, kaynak ayrılması öngörülüyor. Söz konusu kaynaktan Şahdeniz Projelerine 232 milyon dolar, Güney Kafkas Boru Hattı projesine 144 milyon dolar, TANAP projesine 728 milyon dolar ve Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP) projesine 182 milyon dolar harcanması öngörülüyor.

Güney Gaz Koridoru A.Ş (CQD) tarafından Güney Gaz Koridoru projesi üzere (mevcut Şahdeniz 1 ve Güney Kafkasya Boru Hattı projeleri dahil olmak üzere 2020 yılına kadar toplam talep edilen yaklaşık 11.5 milyar dolar sermayenin, 8.7 milyar doları yatırım yapıldı. Sadece 2017 yılında 2.3 milyar dolar yatırım yapılırken mali yükümlülüklerin yüzde 76’ide icra edilmiş oldu.

FİNANSMANIN BÜYÜK ORANI ÖZ SERMAYE

Güney Gaz Koridoru A.Ş (CQD) projelerde olan katılım paylarının finansmanı için 2 Şubat 2018 tarihinde bu kaynakları kullanacak: “CQD tarafından bırakılan ve SOCAR tarafından alınan toplam 2.5 milyar dolar tutarında tahviller, Azerbaycan'ın Ekonomi Bakanlığı ve SOCAR tarafından temin edilen 2.4 milyar doları ana sermayesi, 2016 yılının mart ayında nominal değeri 1 milyar dolar Euro Bono ve 2017 yılının Mart ayında nominal değeri 1 milyar dolar tutarında Euro Bono emisyonu; Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası doğrudan sırasıyla 0.4 milyar ve 0.6 milyar dolar, tutarlarında teşvik edilmiş borçlar aracılığıyla; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 500 milyon doları tutarında teşvik edilmiş borç; Asya Kalkınma Bankası 500 milyon doları tutarında doğrudan teşvik edilmiş borç; Asya Kalkınma Bankasından 524.5 milyon dolar tutarında kredi.

Bununla birlikte, Dünya Bankası (WB) Grubu'na dahil olan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Direktörler Konseyi 2016 yılının aralık ayında TANAP projesine ayrılan yatırımlar için 750 milyon ABD doları tutarında krediye "Güney Gaz Koridoru" A.Ş'ye güvencenin verilmesini onayladı. MIGA verdiği garantiyle ilgili ticari bankaları ile görüşmeler sürdürülüyor.