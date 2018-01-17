Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

    Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

    AA
    17.01.2018 - 14:04 | Son Güncelleme:

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sobayı benzinle tutuşturmak isterken evde yangın çıkmasına neden olan yaşlı adam, alevlerin arasından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle gözyaşları içinde evinin yanışını izledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ise bu acı olayla ilgili müjdeli bir haber geldi. Kalın, 'Ali Meşe amcanın tüm ihtiyacı giderilecek. Büyük geçmiş olsun, ne amcamız ne de kedisi üşüsün' dedi.

    Yaşlı adam ve ailesi, apar topar dışarı çıkarak yangından kurtuldu. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

    İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, her şeyini kaybettiğini zanneden yaşlı adamın yüzünde bir tebessüm belirdi. Çünkü itfaiye ekipleri yangından çok sevdiği kedisini kurtarmıştı.

    Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

    Yangından kurtarılan kedisine sarılan 83 yaşındaki Ali Meşe, kedisini kucağına alarak gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi.

    Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

    Ali Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

    Sobayı yakmak için benzin kullandığı esnada yangının çıktığını anlatan Meşe yaptığı açıklamada, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın parlamasıyla dışarı kaçtım. Dumanlar içinden eşim ve iki oğlum da evden çıktı. Evin bodrumunda bulunan 14 tavuktan 13'ü telef oldu" dedi.

    Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

    İBRAHİM KALIN'DAN MÜJDELİ HABER

    Bu acı olayın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili Bolu Valisi ile görüştüğünü belirterek 'Ali Meşe amcanın ihtiyacı giderilecek inşallah. Büyük geçmiş olsun. Ne amcamız ne de kedisi üşüsün..." mesajını paylaştı.

    Etiketler: Mudurnu , Yangın , kedi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri