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    Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu

    İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)
    01.11.2017 - 21:04 | Son Güncelleme:

    SİVAS’ta 21 yaşındaki Tolgahan Dağaşan iş yerindeki sobaya döktüğü tinerin parlamasıyla alevler içerisinde kaldı. Çığlıklarına koşan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Dağaşan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Olay saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içinde yaşandı. Sanayide oto yıkama dükkanı işleten Tolgahan Dağaşan iddiaya göre ısınmak için dükkanın ikinci katındaki sobayı yakmak istedi. Sobanın üzerine döktüğü tinerin parlaması üzerine kıyafetleri tutuştu. Dükkanda yalnız olan Dağaşan’ın çığlıklarını duyan çevredeki esnaflar olay yerine geldi. Alevler içindeki Dağaşan’ı çevredeki esnaflar kendi çabalarıyla güçlükle söndürdü. Dükkanın alev alması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ağır yaralanan Tolgahan Dağaşan ise olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dağaşan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu

    Etiketler: Tiner , yangın
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