Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Soba faciası: 3 ölü

    Soba faciası: 3 ölü

    İHA
    09.02.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 aylık evli Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti ile Güllü Gökkaya (78) yaşamını yitirdi.

    Olay, ilçeye bağlı Kurudere Mahallesinde meydana geldi. 4 ay önce evlenip, Fransa’ya yerleşen Serkan ve Selda Gökkaya çifti, tatil için kısa süre önce memleketleri Gaziantep’in Nurdağı ilçesine geldi. Çift, dün misafirliğe gittikleri Serkan Gökkaya’nın babaannesi Güllü Gökkaya’nın evindeki sobayı çıkarıp, borularının temizledikten sonra yeniden kurdu. Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan 3 kişiden haber alamayan komşularının baktıkları evde hareketsiz bulunan 3 kişi için sağlık görevlilerinden yardım istenildi.

    Soba faciası: 3 ölü

    İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler tarafından yapılan incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kişinin cesetleri, otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Etiketler: soba faciası , karbonmonoksit zehirlenmesi , sobadan ölüm , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri