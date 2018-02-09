Soba faciası: 3 ölü

Olay, ilçeye bağlı Kurudere Mahallesinde meydana geldi. 4 ay önce evlenip, Fransa’ya yerleşen Serkan ve Selda Gökkaya çifti, tatil için kısa süre önce memleketleri Gaziantep’in Nurdağı ilçesine geldi. Çift, dün misafirliğe gittikleri Serkan Gökkaya’nın babaannesi Güllü Gökkaya’nın evindeki sobayı çıkarıp, borularının temizledikten sonra yeniden kurdu. Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan 3 kişiden haber alamayan komşularının baktıkları evde hareketsiz bulunan 3 kişi için sağlık görevlilerinden yardım istenildi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler tarafından yapılan incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kişinin cesetleri, otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.