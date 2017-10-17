Snapdragon 636 ortaya çıktı! Peki bu işlemcide yeni neler var?

Normalde amiral gemisi Snapdragon 8xx yonga setlerinde gördüğümüz 64-bitlik Kryo özelleştirilmiş çekirdekler yavaş yavaş alt seviyeye de iniyor. Firma çeşitli kategorilere ayırarak Kryo çekirdeklerinin farklı segmentlere de hitap etmesini sağladı. İlk olarak Snapdragon 660 yonga setinde karşımıza çıkan Kryo çekirdekleri şimdi de Snapdragon 636 yonga setinde yerini aldı. Yeni yonga seti 8 adet Kryo 260 çekirdeği barındırıyor.

Orta seviyeye yönelik bir yonga seti olan Snapdragon 636, özelleştirilmiş çekirdeklerin sayesinde işlemci performansı anlamında Snapdragon 630’a göre yüzde 40 daha iyi performans sergiliyor. Ayrıca Adreno 509 grafik birimi de yüzde 10 civarında oyun performansını arttırıyor.



14nm FinFET süreci ile üretilen Snapdragon 636 yonga seti, Snapdragon X12 4G LTE modem barındırıyor. Cat. 12 LTE standardına destek veren modem 600Mbps hızlarına kadar veri aktarımı sunabiliyor. Yonga setinde ayrıca Spectra 160 görüntü sinyal işlemcisi var ve 24MP çözünürlüğe kadar sıfır gecikme süresi ile çok kaliteli çekimlere destek sunuluyor.



Donanımhaber'e göre Qualcomm Aqstic kodeği ise 192kHz/24bit seviyesine kadar kayıpsız sese destek veriyor. Snapdragon 636 yonga seti gelecek ay piyasada olacak.