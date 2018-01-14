Snapchat'in yeni tasarımı hayal kırıklığı yarattı!

Snapchat, yaklaşık son 2 yıldır büyük bir kabusun içinde. Bu kabustan uyanmak ve kullanıcılarına yenilenmiş bir platform sunmak isteyen şirket, baltayı fena taşa vurdu. Araştırma firması Sonar tarafından yayımlanan rapora göre App Store üzerinde 1 ila iki yıldız veren kullanıcı sayısı, genel değerlendirmenin % 83’ünü oluşturuyor. Buna karşılık sadece %17’lik bir kesim olumlu değerlendirme kriteri olan 3 ila 5 yıldız puanlamasına oy vermiş durumda.

Kanada, İngiltere ve Avustralya’daki kullanıcılara sunulan güncelleme, ilk etapta büyük tepkilere yol açtı. Twitter üzerinden sayısız şikayet mesajıyla karşılaşan Snapchat destek ekibi, bu mesajları cevaplamakta zorlanıyor. Aynı zamanda kullanıcılarına söz konusu tasarım değişikliğinin geri alınamayacağını da bildiriyor.





Snapchat, sosyal medya deyimini ikiye ayırıp, arkadaşlardan gelen mesajları ve hikayeleri bir tarafta, medyadan gelen güncellemeleri de diğer tarafta toplamayı amaçlamıştı. Kullanıcı kitlesinin genç yaşta olmasından dolayı kararsız bir kitleye hizmet sunduğundan büyük risk almış gibi görünüyor.

Elbette bu düşüşün ekonomik yansımaları da oldu. Snap Inc.Wall Street raporlarına göre 443 milyon dolar zarardaydı ve değişimle bu zararın önüne geçmek istiyordu, olmadı. Mesaj kutularına kişilerin öykülerini de iliştiren tasarımın uygulanma nedeni, Nisan 2017’den Eylül 2017’ye kadar uzanan süreçte, kullanıcıların mesaj pencerelerinde birbirlerine neredeyse hiç hikaye göndermedikleri olarak açıklandı.