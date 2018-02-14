Snapchat'in Snap Map harita özelliği bilgisayarlara geldi!

Kişilerden ziyade medya şirketlerinin daha çok işine yarayacak olan Snap Map, kullanıcıların nerede olduğunu kontrol etmek ve gerçek zamanlı içerik paylaşmak amacıyla etkileşimli bir ısı haritası yaratacak ve bu sayede paylaşımlar daha geniş bir kitleye ulaşmış olacak.

Webrazzi'nin haberine göre ayrıca web tabanlı haritada, tıpkı Instagram’da olduğu gibi herkese açık hikayeler olabilecek. Kişiler istedikleri lokasyonu seçip gelen baloncuklara tıkladığında herkese açık olan snap’lere erişebilecekler. Kısacası bir yere gitmek isteyip gidemediğinizde ya da dünya üzerindeki önemli olayları tıpkı oradaymış gibi takip etmek istediğinizde tek yapmanız gereken Snapchat’inizi açıp olayın geçtiği lokasyondaki snap’leri izlemek olacak.

Snapchat yetkilileri, bu özelliğin medya için de birçok kolaylık sağlayacağını düşünüyor. Çekim yapmanın zor olduğu yerlerde bile uygulamanın bu özelliğinden yararlanabileceklerini vurguluyorlar. Üstelik Snapchat’in, bu özelliği kendi gönderi veya web sitenize dahil etmek için gömme kodunu hızlı ve kolay bir şekilde almanızı sağlayan bir yerleştirme özelliği var.

Snapchat’in bu özelliğinde o tarihte neler olduğunu arşivleme özelliği bulunmuyor, eskiden olduğu gibi her şeyi anlık olarak izleyeceğiz. Kısacası merak ettiğiniz lokasyonda neler olduğunu o anda yakalamaya çalışın.



