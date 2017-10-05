Snapchat'in akıllı gözlükleri Spectacles ne kadar sattı?

Spiegel, bugüne kadar 150 binden fazla kameralı güneş gözlüğü olan Spectacles sattıklarını söyledi. Bunun ilk yıl için bekledikleri 100 bin satış rakamının üzerinde olduğunu söyleyen Spiegel, söz konusu rakamın orijinal iPod’un ilk yılındaki satış rakamından fazla olduğunu da belirtti.

Apple, iPod'un satışa sunulduğu ilk yıl boyunca yaklaşık 143 bin adet sattı ve Spiegel, başlangıçta amaçlarının en az 100 bin gözlük satmak olduğunu söyledi.

Spiegel, konu hakkında şunları da söyledi: "Eğer Snapchat’e bakarsanız herkesi, her yerde kreatif olmaya iten bir deneyim sunduğunu göreceksiniz. Bu deneyim, yakında daha fazla kişiye ulaşabilir."





Spiegel'in Spectacles'ı iPod ile karşılaştırması, iPod'un ömür boyu 300 milyondan fazla satması üzerine kesinlikle cesur bir davranış. Snap CEO'su aynı zamanda gözlüklerin bir geleceği olduğuna inanıyor ve gözlük için "çok şey var" dedi.

Snap’in halka arzı ve sonrasında düşen hisse fiyatları hakkında da bilgi verdi. Spiegel, bu yıl içinde uğraştıkları sıkıntılardan birisinin de Snap hikayesini anlatmak olduğunu belirtti.