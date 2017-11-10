Snapchat yine hayal kırıklığı yarattı!

Snapchat'in büyümesi yavaşlamaya devam ediyor. Sosyal ağın arkasındaki firma olan Snap, üçüncü çeyrekte günlük aktif kullanıcı miktarının 5 milyon ile ikinci çeyreğe göre %3, bir önceki yıla göre %17 artarak toplamda 178 milyona ulaştığını açıkladı.

Bu miktar, günlük 300 milyon kullanıcıya sahip olan rakibi Instagram hikayelerinin oldukça arkasında kalıyor. Instagram'ın ana firması Facebook da yıllık %16'lık büyümeye sahip ancak bu oranın iki milyarın üzerinde kullanıcıyı taban alıyor olması arada büyük bir fark yaratıyor.

Snapchat genç kullanıcıları kendine çekmeyi başarırken, geniş bir kitleye ulaşmak konusunda halen zorlanıyor. Snap CEO'su Evan Spiegel'in Salı günü yaptığı açıklamada belirttiğine göre geçen yıllar içerisinde duydukları en önemli eleştiri, Snapchat'in anlamasının veya kullanılmasının zor olduğu olmuş. Firma, şu sıralar uygulamayı kullanılması daha kolay olacak bir şekilde tekrar tasarlamayı düşünüyor.





Yenilenmiş uygulamaya topluluğun cevabının ne olacağını henüz bilmediklerini söyleyen Spiegel, uzun süreçte firma için iyi olacağını düşündükleri bu değişim için risk almayı uygun gördüklerini söylüyor.

Firma, çeyrek sonuçlarında 443.2 milyon dolarlık ve hisse başına 36 sentlik bir kayıp bildirmiş durumda. Geçtiğimiz yıl firma, hisse başına 15 sent veya 124.2 milyon dolar kayıp bildirmişti.



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