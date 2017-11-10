Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Snapchat yine hayal kırıklığı yarattı!

    Snapchat yine hayal kırıklığı yarattı!

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 07:36 | Son Güncelleme:

    Sosyal ağlar arasında önemli bir yere sahip olan Snapchat, bir kez daha beklenen performansın çok uzağında kaldı.

    Snapchat'in büyümesi yavaşlamaya devam ediyor. Sosyal ağın arkasındaki firma olan Snap, üçüncü çeyrekte günlük aktif kullanıcı miktarının 5 milyon ile ikinci çeyreğe göre %3, bir önceki yıla göre %17 artarak toplamda 178 milyona ulaştığını açıkladı.

    Bu miktar, günlük 300 milyon kullanıcıya sahip olan rakibi Instagram hikayelerinin oldukça arkasında kalıyor. Instagram'ın ana firması Facebook da yıllık %16'lık büyümeye sahip ancak bu oranın iki milyarın üzerinde kullanıcıyı taban alıyor olması arada büyük bir fark yaratıyor.

    Snapchat genç kullanıcıları kendine çekmeyi başarırken, geniş bir kitleye ulaşmak konusunda halen zorlanıyor. Snap CEO'su Evan Spiegel'in Salı günü yaptığı açıklamada belirttiğine göre geçen yıllar içerisinde duydukları en önemli eleştiri, Snapchat'in anlamasının veya kullanılmasının zor olduğu olmuş. Firma, şu sıralar uygulamayı kullanılması daha kolay olacak bir şekilde tekrar tasarlamayı düşünüyor.

    Snapchat yine hayal kırıklığı yarattı

    Yenilenmiş uygulamaya topluluğun cevabının ne olacağını henüz bilmediklerini söyleyen Spiegel, uzun süreçte firma için iyi olacağını düşündükleri bu değişim için risk almayı uygun gördüklerini söylüyor.

    Firma, çeyrek sonuçlarında 443.2 milyon dolarlık ve hisse başına 36 sentlik bir kayıp bildirmiş durumda. Geçtiğimiz yıl firma, hisse başına 15 sent veya 124.2 milyon dolar kayıp bildirmişti.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: FACEBOOK VE GOOGLE+ 1997 YILINDA OLSAYDI...

    Etiketler: uygulama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri