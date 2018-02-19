Snapchat yeni tasarımı konusunda kararlı

Son zamanlarda Instagram Facebook ve Whatsapp'a gelen hikaye özellikleri yüzünden Snapchat birçok kullanıcı kaybetmişti. Yapılan bu tasarım değişiklikleri ile tekrar eski konumuna ulaşmaya çalışan Snapchat'in bu isteği pek başarılı olmamış gibi duruyor. Yeni yayınlanan tasarım değişikliği kullanıcılar tarafından sevilmedi ve karışık bulundu.

Bu gelen tepkilerin büyümesi ardından şirketin CEO'su Evan Spiegel'dan açıklama geldi. Açıklamada Evan Spiegel yeni getirilen tasarımı savundu ve insanların alışması gerektiğini söyledi. Bu tasarımla kullanıcılarını düşündüğünü söyleyen Evan Spiegel, geri adım atmayacaklarını da dile getirdi.