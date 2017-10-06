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TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Snapchat sonunda bilgisayarlara da geliyor!

    Snapchat sonunda bilgisayarlara da geliyor!

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 07:57 | Son Güncelleme:

    Özellikle ABD'de genç kesim arasında hayli yaygın olan ve Türkiye'de de kullanıcı kitlesini artıran Snapchat, Instagram ve Facebook rekabetinde ise her geçen gün kan kaybediyor. Savaş gün geçtikçe kızışırken Snapchat, uygulamayı telefonda tutmayıp bilgisayarlara da getirmeyi planlıyor.

    Snapchat uygulaması, mobil platformların ardından şimdi de bilgisayar ortamına geliyor. Sunduğu özellikler ve kitlesi ile ciddi şekilde öne geçen en büyük rakibi Instagram’ın ardından böyle bir hamle kaçınılmazdı.

    Bu noktada bir pazarlama stratejisi de ortaya çıkıyor. Sosyal medya uygulaması, ilk olarak Google’ın tanıttığı Pixelbook modelinde yer alacak. ChromeOS işletim sistemli Pixelbook’un ardından bu uygulamanın diğer işletim sistemleri için de geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

    Snapchat sonunda bilgisayarlara da geliyor

    Snap’in yeni hamlesinin haberini ise Google’ın donanım yöneticilerinden Matt Vokoun verdi. Snap’in Google ile işbirliği yaptığını ve Snapchat’in masa üstü uygulamasının ilk defa Pixelbook ile beraber yayınlanacağını vurgulayan Matt Vokoun, uygulamanın masa üstünde nasıl çalışacağına ve hangi yeteneklere sahip olacağına dair bilgi vermedi.

    Windows ortamındaki Instagram uygulamasının hikaye takibi ve mesajlaşma gibi özelliklere sahip olduğunu düşünecek olursak, bu yazılımında benzer özellikler sunması gerekecek gibi görünüyor.

    Etiketler: snapchat , uygulama , telefon
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