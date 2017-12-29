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    Snapchat hikayeleri bilgisayara geliyor!

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 14:41 | Son Güncelleme:

    Facebook, Snapchat'in neredeyse tüm özelliklerini kopyalamış durumda. Snapchat yetkilileri, Facebook'tan farklı olarak Stories Everywhere özelliğiyle atılan Snapler'in başka uygulamalar ve web siteleri üzerinden görünmesini sağlayacak.

    Facebook ve Snapchat, dünyanın popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Facebook'un şu an ki özelliklerinin neredeyse tamamı önceden Snapchat'te olan özelliklerdi. Şimdiyse Snapchat, Stories Everywhere özelliği üzerine çalışıyor.

    Yeni özellik üzerine çalışmalara başlayan Snapchat yetkilileri, hem Facebook'la mücadele etmek için hem de kullanıcı kitlesini genişletmek için bu özelliği çıkaracaklarını belirtti. Stories Everywhere özelliği ise kullanıcılara, artık attıkları Snapler'in sadece Snapchat'te değil, diğer uygulama ve web sitelerinde görünmesini sağlıyor. Snapler'in sadece Snapchat'te görülmeyeceği yeni özellikle beraber Snapchat'e teşvikin artacağı düşünülüyor. 

    Snapchat hikayeleri bilgisayara geliyor

    Ayrıca Snapchat tarafından Cheddar'a yapılan açıklamada, 2018 yılı hedefleri arasında Discover Feed özelliğinin yeniden tasarlanacağı, içeriklerin artırılacağı ve içerik dağıtım ağının genişletileceği öğrenildi. Son olarak Stories Everywhere özelliğinin ne zaman geleceğine dair Snapchat'ten resmi bir açıklama yapılmadı.

     

    Etiketler: Stories Everwhere , Snap
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