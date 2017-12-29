Snapchat hikayeleri bilgisayara geliyor!

Facebook ve Snapchat, dünyanın popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Facebook'un şu an ki özelliklerinin neredeyse tamamı önceden Snapchat'te olan özelliklerdi. Şimdiyse Snapchat, Stories Everywhere özelliği üzerine çalışıyor.

Yeni özellik üzerine çalışmalara başlayan Snapchat yetkilileri, hem Facebook'la mücadele etmek için hem de kullanıcı kitlesini genişletmek için bu özelliği çıkaracaklarını belirtti. Stories Everywhere özelliği ise kullanıcılara, artık attıkları Snapler'in sadece Snapchat'te değil, diğer uygulama ve web sitelerinde görünmesini sağlıyor. Snapler'in sadece Snapchat'te görülmeyeceği yeni özellikle beraber Snapchat'e teşvikin artacağı düşünülüyor.

Ayrıca Snapchat tarafından Cheddar'a yapılan açıklamada, 2018 yılı hedefleri arasında Discover Feed özelliğinin yeniden tasarlanacağı, içeriklerin artırılacağı ve içerik dağıtım ağının genişletileceği öğrenildi. Son olarak Stories Everywhere özelliğinin ne zaman geleceğine dair Snapchat'ten resmi bir açıklama yapılmadı.