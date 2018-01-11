Smartsleep ile uyku kalitelinizi artırın!

Philips, insanların daha kaliteli uyku uyuyabilmesi için geliştirdiği Smartsleep'i tanıttı. Bandanaya benzer tasarımıyla dikkat çeken Smartsleep, "Beyaz Ses" adı verilen bir ses tonunu, kullanıcılarının beynine aktararak, beynin uyku moduna geçişini hızlandırıyor. Philips'in yeni başlığı, insanların alnına doğru hizalandırılarak devreye giriyor. Başlık ve alın teması sonucu beyin aktiviteleri tespit ediliyor. Ayrıca başlık ve alın arasındaki temastan çıkan veri sonuçları mobil uygulamaya gönderiliyor.

Başlık, derin uykuyu tespit ettiği anda devreye "Beyaz Ses" giriyor. Philips, bu cihaz sayesinde uyku kalitesinin artacağını belirtiyor. Küçük bir grup içinde yapılan testte, cihazın yetişkinlerin uyku kalitesini artırdığı ve hafızayı da güçlendirdiği görüldü. Smartsleep, ABD'de önümüzdeki İlkbahar aylarında satışa sunulacak ve cihaz 399.99 dolar fiyat etiketine sahip.