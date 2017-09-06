Smart Future Expo’ya katılacak

KEP, e-İmza, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile 2008 yılından bu yana hizmet veren TÜRKKEP, 6-7 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Smart Future Expo Zirve ve Fuarı’na katılıyor. Zirve kapsamında TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Levent Karadağ, 7 Eylül 2017 Perşembe günü 15:30-16:30 saatleri arasında gerçekleşecek “IoT Çağının Akıllı Binaları Nasıl Olacak? Güvenli Yaşam; Siber Güvenlik ve Sensör Teknolojileri” panelinde oturum başkanı olarak görev alacak.

Geleceğin teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki sanayici, iş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticileriyle buluşması için planlanan en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyan Smart Future Expo Zirve ve Fuarı’nda TÜRKKEP de katılım sağlayacak.