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Smart Future Expo’ya katılacak

Hürriyet Haber
06.09.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:34

Smart Future Expo Zirve ve Fuarı 6-7 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Dijital dönüşüm çözümleri sunan şirketleri, kamu kurumları yetkililerini, sanayicileri, iş dünyası temsilcilerini, yerel yöneticileri, inşaat sektörü temsilcilerini bir araya getirecek olan zirveye; 190’ın üzerindeki bayisi ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan TÜRKKEP de katılıyor.

KEP, e-İmza, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile 2008 yılından bu yana hizmet veren TÜRKKEP, 6-7 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek Smart Future Expo Zirve ve Fuarı’na katılıyor. Zirve kapsamında TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Levent Karadağ, 7 Eylül 2017 Perşembe günü 15:30-16:30 saatleri arasında gerçekleşecek “IoT Çağının Akıllı Binaları Nasıl Olacak? Güvenli Yaşam; Siber Güvenlik ve Sensör Teknolojileri” panelinde oturum başkanı olarak görev alacak.

Geleceğin teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki sanayici, iş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticileriyle buluşması için planlanan en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyan Smart Future Expo Zirve ve Fuarı’nda TÜRKKEP de katılım sağlayacak.

 

Etiketler: TÜRKKEP , Smart Future Expo Zirve ve Fuarı , İstanbul Kongre ve Fuar Merkezi
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