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    Slack'e Teamviewer özelliği geliyor!

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 08:09 | Son Güncelleme:

    Slack artık kullanıcılarının birbirlerinin bilgisayarlarına müdahale edebilmesine de izin verecek. Uygulama bu özellikle birlikte TeamViewer gibi uygulamaların tahtına göz dikmişe benziyor.

    Şirketin yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren kullanıcılar yalnızca ekran paylaşmakla kalmayacak, isterlerse örneğin bilgisayarlarında yaşadıkları bir problemin çözümü için karşı taraftakilere kontrolü devredebilecek.

    Paylaştığı ekranın kontrolünü karşısındakine veren kişinin çeşitli seçenekleri olduğunu da belirtelim. Yani istemediğiniz sürece kimseye bilgisayarınız üzerinde tam kontrol vermiyorsunuz. Tabii gerekli durumlarda bunu yapabilme opsiyonunuz da bir kenarda duruyor.

    Slacke Teamviewer özelliği geliyor

    İşin daha da güzelleştiği nokta ise her bağlanan kişinin kendi imlecine sahip olarak bağlantı gerçekleştirmesi. Böylece birden fazla kişi, ekranda yer alan objelerle iletişime geçebiliyor. Fakat üzücü de bir haberimiz var. Zira Slack’in bu özelliğinden faydalanabilmek için ücretli sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

    shiftdelete'in haberine göre ücretsizler için şimdilik böyle bir plan olup olmadığı ne yazık ki bilinmiyor.

    Etiketler: instagram , uygulama
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