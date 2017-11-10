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    Skype da Instagram filtrelerini kullanmak istiyor!

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 15:06 | Son Güncelleme:

    Microsoft, Skype’ı daha eğlenceli hale getirmek için daha önceden Instagram ve Snapchat gibi uygulamaların getirdiği filtreleri kullanmak istiyor.

    Öncesinde Snapchat, Instagram ve Facebook’un kullandığı ve geçtiğimiz günlerde LinkedIn’in de getirdiği filtreler artık Skype’ta da görülecek. Akıllı fotoğraf efekti özelliğiyle Skype kullanıcıları, fotoğrafta ne olduğuna göre filtreler ekleyebilecek. Efektlerin kullanımı için önce fotoğraf çekmeleri ve ardından ekranın üstünde bulunan değnek tuşuna basmaları gerekiyor. Böylelikle kullanıcılar fotoğraflarına efektler koyabiliyorlar.

    Skype da Instagram filtrelerini kullanmak istiyor

    Microsoft, bu efektler içerisinde akıllı yüz çıkartmaları, yüz değiştirme, konum ve hava gibi seçeneklerinin olduğunu, bu efektlerin değişebileceğini ve haftanın farklı günlerinde veya önemli günlerde kullanıcıların farklı efektlerle karşılaşabileceğini belirtti. Hem iOS hem de Android platformlarında olacağı belirtilen efektlerin, kullanıcıların, sohbetlerinde ve öne çıkanlarda kullanabilmesi için sadece Skype’ı güncellemesi gerekiyor.   

    Etiketler: Video
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