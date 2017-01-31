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Skyland İstanbul

31.01.2017 - 09:30 | Son Güncelleme:

Skyland İstanbul’da yatırım fırsatı

Eroğlu Gayrimenkul tarafından rezidans ve ofis konseptinde inşa edilen Skyland İstanbul, 1+0’dan 4+1’e kadar farklı daire seçeneklerinden oluşuyor.

İstanbul'un lokasyon kolaylığı ile yatırımcıların gözde bölgelerinden Seyrantepe'de inşa edilen Skyland İstanbul, 987 konut, 518 ofisten meydana geliyor. 500 bin metrekarelik toplam inşaat büyüklüğüne  sahip proje Türk Telekom Arena'ya komşu konumda yer alıyor. Daire büyüklükleri 53 metrekare ile 321 metrekare arasında değişiklik gösteren Skyland İstanbul projesi Büyükdere Caddesi ve Maslak hattında merkezi iş alanı üzerinde olması hem TEM otoyolu hem de Cendere yolu üzerinden iki farklı giriş imkanı sunmasıyla iş dünyası için ulaşım imkanını kolaylaştıracak.

Detaylı bilgi için tıklayınız! 

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