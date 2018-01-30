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    Skunk nedir?

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    Skunk, son günlerde gündem haberlerinde yer alması nedeniyle vatandaşların araştırdığı konular arasında yer aldı. Uyuşturucu türleri arasında yer alan Skunk, Türkçe'deki kelime manasıyla Kokarca anlamına gelmektedir. Esrara göre daha kuuvetli olan bu madde, beyne daha fazla zarar vermekte ve akıl hastalıklarının önünü açmaktadır. Peki, Skunk nedir? İşte, son günlerde araştırılan madde hakkında bazı bilgiler

    Skunk, çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, esrardan daha güçlü ve beyin ölümüne daha hızlı götüren maddedir.

    Jamaika ve Bonzai gibi sentetik esrar türevlerinin beyne zararı da gücü ile ilgilidir. Yani esrar cinsi uyuşturucu maddelerin etki gücü arttıkça beyne zararı ve dolayısı ile psikiyatrik bozukluk ve akıl hastalıklarına yol açma olasılığı da artmaktadır.

    Yani kafaya ne kadar şiddetli darbe gelirse beynin o kadar etkileneceği çıkarsaması ile bu durum aynıdır.

    Skunk’ın esrardan farklılığı hibrid bir tohumdan elde edilmesidir. Esrarın aktif maddesi olan THC (Tetrahidrokannabiol) , esrar bitkisinde birbirinin ayna görüntüsü iki değişik şekilde oluşur. Bunlardan biri çok etkin diğeri ise etkisizdir ve esrar bitkisinde (hint keneviri) bu her ikisi değişik oranlarda bulunur. İşte hibrid tohumla bu THC nin etkili miktarını çok arttıran bir çeşit oluşturulmuştur. Yani şeker oranı daha yüksek hibrid pancar tohumu yaratmak gibi. Normal esrarda % 2-4 THC varken, Jack Herer , Super-skunk, Northern
    Lights, Early Girl gibi hibrid tohumdan üretilen esrarlarda % 20 oranına kadar THC bulunabilir.

    Skunk (Kokarca) denmesinin nedeni kötü kokusundan dolayıdır. Güçlü etkisinden dolayı etkisinin çabuk başladığı ve halüsinasyon yaptığı bildirilmektedir. Yoğun kaygı, panik ve kusma yapıcı etkisi (özellikle ilk kullanıcılarda)bulunmaktadır. Ayrıca mizaç yükselmesi, normalden farklı hissetme, pelteleşme, zaman ve yer algısının değişimi, paranoya, iştah artışı da yapmaktadır.

    Güçlü esrar çeşitlerinde olduğu gibi, Şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına neden olmaktadır. Beyin kimyasını değiştiren ve bozan her madde kişide değişikliklere , hatta kişilik değişikliklerine bile neden olur.

     

    Etiketler: skunk nedir , skunk madde , son dakika
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