BunlarÄ± tanÄ±mak kolayâ€¦

MaÃ§tan Ã¶nce ortalÄ±kta gÃ¶zÃ¼kmezlerâ€¦

Kadrolar gelince lafÄ± eveler geveler, Ã¼Ã§ ihtimalli masallar anlatÄ±rlarâ€¦Â

BÃ¼yÃ¼k takÄ±mlar yenildiÄŸinde gÃ¶zleri ve kalemleri bir ayrÄ± Ä±ÅŸÄ±ldarâ€¦

BÃ¶yle kÄ±sa ve Ã¼Ã§ nokta ile biten Ã§ok bilmiÅŸ cÃ¼mleler yazarlarâ€¦

Seneler sezonlar boyunca aynÄ± oyuncularÄ±, aynÄ± kÃ¶tÃ¼ esprilerle ve benzetmelerle eleÅŸtirirler, sorunun ne olduÄŸunu sÃ¶ylemeden saatlerce konuÅŸup yazabilirlerâ€¦

Kariyerlerini bÃ¶yle kuran spor yorumcularÄ± var bu Ã¼lkede. Ben onlara kÄ±saca â€˜Skorbilimcilerâ€™ diyorum. SonuÃ§ta sÃ¶ylediklerini de yazdÄ±klarÄ±nÄ± da pek bir uzman tavrÄ± ve bilimadamÄ± kesinliÄŸinde bildiriyorlar. BirgÃ¼n Ã¶nce tam tersini sÃ¶ylemiÅŸ de olsa, yeni sÃ¶ylediÄŸi demin laboratuar deneylerle kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ hissiyatÄ± yaratÄ±rlar. Helal olsun hepsine.

FenerbahÃ§e Trabzonâ€™da da kaybetti. Antalyaâ€™dan baÅŸka kazandÄ±ÄŸÄ± maÃ§ yok zaten. Ã‡ok iyi bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynadÄ±, fark yemediÄŸi iÃ§in sevincinden pÄ±rlanta gibi timsah gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶kenler gÃ¶rdÃ¼k. Oysa herkes tarihi bir farktan kurtulmanÄ±n dayanÄ±lmaz rahatlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeydi. FenerbahÃ§e dÃ¼n ilk yarÄ± Trabzonâ€™da yoktu, ikinci yarÄ±da silindi. FenerbahÃ§e 3-3 yapsa da bahar gelmeyecekti, 6 tane yese de. GeldiÄŸimiz mevsim sonbahardÄ±r arkadaÅŸlar. Bahara daha vakit var.

MaÃ§Ä±n FenerbahÃ§e aÃ§Ä±sÄ±ndan en Ã¶nemli noktasÄ±, tÃ¼m olumsuz ÅŸartlara ve ard arda erken gelen ÅŸanssÄ±z gollere raÄŸmen takÄ±m olarak karakter gÃ¶stermesi ve mÃ¼cadeleye karÅŸÄ±lÄ±k vermesiydi. Ä°lk yarÄ±da Trabzonsporâ€™un eksiklerinden goller de buldular ve skoru saygÄ±deÄŸer bir yere Ã§ekmeyi baÅŸardÄ±lar.

Åženol GÃ¼neÅŸâ€™in ikinci yarÄ± deÄŸiÅŸiklikleri, Fenerâ€™deki ufak kÄ±vÄ±lcÄ±mlarÄ± alev almadan sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Orta alan Karadenizâ€™e teslim oldu, FenerbahÃ§eâ€™nin en Ã§Ä±plak yeri yine sayÄ±sÄ±z defa olduÄŸu gibi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GeÃ§en yazÄ±dan beri 10 gÃ¼n geÃ§miÅŸ. En son paragraf nasÄ±ldÄ±? Ä°ÅŸte aynen bÃ¶yle:

Neden anlatÄ±yorum? 2006 sezonunda TÃ¼rk futbolunu izlemeyi bÄ±rakÄ±p da ÅŸimdi FenerbahÃ§eâ€™yi gÃ¶ren biri ÅŸÃ¶yle der de ondan: â€˜Ya bu takÄ±mda bir Aurelio vardÄ±? Ne oldu ona??â€™ Bu kadar hocanÄ±n, bu kadar forvetin gelip gitmesi, hala Alexâ€™in tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± boÅŸunadÄ±r. Orada aÃ§Ä±lan boÅŸluk hala dolmamÄ±ÅŸtÄ±r. Nokta.

Bu sabah bir de kalktÄ±k ki Aurelio BeÅŸiktaÅŸâ€™ta. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ÅŸu ana kadarki anlÄ± ÅŸanlÄ± transferlerinin yanÄ±nda deÄŸil, sezon ilerledikÃ§e parlayacak bu transfer. BeÅŸiktaÅŸâ€™a yararlÄ± olacaÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiz ama bir artÄ±sÄ± daha olacak: DemirÃ¶ren her fÄ±rsatta didiÅŸtiÄŸi YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™a en bÃ¼yÃ¼k darbeyi indirmiÅŸtir dÃ¼n. FenerbahÃ§eâ€™li, orta alandaki felaketini izledikÃ§e artÄ±k gÃ¶zÃ¶nÃ¼nde olan Marcoâ€™yu iÅŸaret edip, â€˜Sahi, sen bu adamÄ± neden bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±n, baÅŸkan?â€™ sorusunu soracaktÄ±r en sonunda.

Skorbilimciler bu sabah 2-3â€™lÃ¼k skorun da verdiÄŸi â€˜verileriyleâ€™ gelecekten, umutlardan bahsediyor. Bir yandan da ileride bol malzeme yapmayÄ± planladÄ±klarÄ± Aykut Hoca â€“ Alex, Stoch â€“ Ã–zer savaÅŸlarÄ± yaratÄ±yorlar.

HiÃ§bir gerÃ§ek deÄŸiÅŸim acÄ±larÄ±n iÃ§inden geÃ§meden gelmez demiÅŸtim sezon baÅŸÄ±nda. Transfer sezonunun bitmesine 1 hafta kaldÄ±. FenerbahÃ§e ligden Ã¶nce transferde sÄ±nÄ±fta kaldÄ±. Stoch, Dia ve Niang iyi oyuncular ancak doÄŸru noktayÄ± dÃ¼zeltmediÄŸiniz sÃ¼rece dÃ¼n Avni Akerâ€™de Stoch ve Niangâ€™Ä±n ikinci yarÄ±daki hallerinden baÅŸkasÄ±nÄ± gÃ¶remezsiniz: kayÄ±p. Aykut Hoca dÃ¼ÅŸÃ¼nce devrimini yapabilir bu ekipte ama elindeki malzeme eksik kalacak her durumda.

Marco â€˜Mehmetâ€™ Aurelio FenerbahÃ§eâ€™de oynadÄ±ÄŸÄ± 5 sezonda 3 ÅŸampiyonluk ve 1 Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finali gÃ¶rdÃ¼. Fenerli sonra ne gÃ¶rdÃ¼?

Maldonado, Josico ve Christian Baroni.Â

Bunu Ã§Ã¶zmek iÃ§in skorbilimci olmaya gerek yok.

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