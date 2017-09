Skor sıfır, oyun ve heyecan on

Çıkmayan topa verilen taçlar, olmayan ofsaytlar, Bordeaux'nun smaçladığı toplarda verilmeyen el ve sarı kartlar... Ve özellikle de Baros'un sarı kart gördüğü pozisyon. Bu pozisyonu dikkatle izleyin derim. Top Baros'un ellerine temas ediyor ama bu temas maruz kaldığı faulde aldığı darbenin şiddeti ile gerçekleşiyor. Bence pozisyon kesinlikle penaltı ve Bordeaux kalecisine de her ne renk kart verilirse kabulümdür, türünden bir pozisyondu.

Gülşah Erkaya yazıyor

İlk yarı bittiğinde Kewell tek parça sahadan çıktığı için mutlu oldum. Bu kadar narin bir oyuncu, o kadar sert savunmadan sağlam çıktıysa “helal olsun” derim ancak...Bordo çok sağlam bir takım. Sert oynuyorlar. Seri ve isabetli paslaşıyorlar. Tek topla bir anda oyunun yönünü değiştirip müthiş boş alanlar yakalıyorlar. Hızlılar ve birbirlerini iyi tanıyorlar. Topa çok hakimler ancak teknikleri zayıf. Zaten bu kadar olumlu özelliğin üstüne bir de teknik beceri ve kıvraklıkları olsa, UEFA'da değil, şampiyonlar liginde kafaya oynarlar.Bu takıma karşı Galatasaray kendi silahlarını çok iyi kullandı. Tecrübe ve tekniği ile rakibine direnen Galatasaray, ilk yarıda rakibine ezilmedi. Hatta ilk yirmi dakikadan sonra zaman zaman üstünlüğü ele bile aldı. Bu anlarda bulduğu pozisyonlarda biraz dikkat ve şansla soyunma odasına galip girebilirdi.“Galatasarayımızın ilk yarıdaki tek zaafı sağ kanat gibi göründü. Her yönden saldıran, savunmada hızlı ve iyi kapanan rakibine karşı Cimbom'un sadece soldan geliştirdiği ataklar, istediği baskıyı kurmasına yetmedi. Sağda Sabri'ye mutlak ihtiyaç vardı ancak Sabri'nin girişi rakibin kendi solundan geliştirdiği atakları daha da tehlikeli kılabilirdi...” Sanırım Skibbe ilk yarı sonunda soyunma odasına girerken bunları düşünüyordu...İkinci yarıya Baros-Nonda değişikliği ile giren Skibbe, bu hareketi ile bu maçtan beraberlik istediğinin sinyallerini de açıkça vermiş oldu.İkinci yarının büyük kısmının sahamızda oynanması, Bordeaux'nun becerisinden çok Cimbom'un oyunun kendi alanında kabul etme isteğinden kaynaklanıyordu.Kondisyonun genç ve diri Bordeaux'ya yetmeyeceğini iyi bilen Skibbe belki de yapılması gereken en doğru hareketi biraz risk alarak da olsa yapıp, ikinci yarıda alan savunmasını seçmişti.Skibbe oyuna tek forvet olarak Nonda'yı değil de Ümit'i almış olsa gol bile bulabilirdik.En nihayetinde oyunun tamamına baktığımızda Galatasaray kesinlikle bizi gururlandıran maçlar serisine bir yenisini daha ekledi diyebiliriz. Oyunda heyecan son ana kadar eksilmedi. Hep savunmada gibi görünmemize karşın her an gol atabiliriz umudunu canlı tutan bir Cimbom izledik.Bu Bordeaux İstanbul'da da çok tehlikeli bir takım. Ancak görünen o ki Skibbe rakibini çok iyi analiz etmiş. Bu analizler çok büyük bir aksilik olmazsa İstanbul'da bize turun kapısını açacaktır. Galatasaray'da o istek ve inancı çok net okuduk. Dilerim evimizdeki maçta şans da bizim yanımızda olur.Son not olarak şunu söyleyebiliriz ki bu maçta görev yapan yan hakemler bizim sahalarımızda top toplayıcılığı bile yapamazlar. Orta hakem ise belki ikinci ligde maç yönetebilir. O da belki...