Skor: İyi. Prova: Kötü. Diğerleri: Rezalet...

Denizlispor karşılaşması onlar için iyi bir son PROVA. Deplasman maçı. Dynamo Kiev’in, UEFA Kupasına yatay geçişi için beraberlik yeterli. Denizlispor içinde beraberlik iyi bir sonuç olur herhalde.



Maç başlamadan önce televizyonda Fenerbahçe kadrosun görüntüye geliyor. Ben sayıyorum 3 YERLİ OYUNCU var. VOLKAN, GÖKHAN GÖNÜL ve SELÇUK. Sonra takımın sahaya dizilişi ekrana geliyor. Bu gösterimde, yerli oyuncuların resimleri ters çevriliyor ve arkasında TURKO logosu çıkıyor. Orada 4 YERLİ OYUNCU gözüküyor. GARANTİ TURKO COLIN KAZIM’ı PARDON KAZIM KAZIM’ı da YERLİ OYUNCU Statüsünde görüyor. Federasyon hesabıyla da, sahada Fenerbahçe adına 5 YERLİ OYUNCU var. Onlar Melih GÖKÇEK’in TÜRK Futboluna kazandırdığı GÖKÇEK VEDERSON’uda sayıyorlar.

Gökmen Avcı yazıyor

Maç başlıyor. Fenerbahçe’liler takımlarının, Denizlispor karşısında baskı kurmalarını ve bu baskıyla beraber, gol pozisyonları ve golleri bulmasını bekliyor. İlk yarıda bu mümkün olmuyor. ALEX’in birkaç pozisyonu haricinde, (onlarda çok önemli değil.) Fenerbahçe adına bir şey yok. KAZIM ve GUIZA maçta yok gibiler. Denizlispor’da da durum aynı. Defansta, rakip oyunculara yakın oynadıklarından açık vermiyorlar. Gol için ise IVAN’dan medet umuyorlar. İlk yarının tek gol pozisyonu, uzatma dakikalarında Denizlispor’dan geliyor. Duran top organizasyonu ve son anda VOLKAN tarafından kornere çıkarılan bir top. İlk yarıda her iki takımın taraftarları da, maçın çoook çoook büyük bir bölümünü oturarak seyretti.İkinci yarıya Fenerbahçe oldukça baskılı başlıyordu. Ciddi pozisyon bulmasalar da, Denizlispor’u sahasından çıkarmıyorlar. Baskı iyice artmışken, 58. dakikada ARAGONES 2 oyuncu birden değiştirmek için harekete geçiyor. Bu dakikada, Fenerbahçe’nin 3-0 yenilmesini GÖKÇEK VEDERSON ve DEIVID önlüyor. Eğer bu iki oyuncu biraz dikkatsiz olsa, GÖKÇEK VEDERSON – DEIVID değişikliği ile, bir anlık bile olsa, sahada Fenerbahçeli 7 YABANCI OYUNCU olacak. Ve bu hata yüzünden HÜKMEN YENİK sayılacaklar. Hata son anda düzeltiliyor. Bu arada bu işlerle görevli Teknik Kadro, uyuyordu herhalde. VEDERSON – EMRE, JOSICO- DEIVID değişikliği yapılıyor. Hemen ardından EMRE oldukça güzel bir gol atarak, Fenerbahçe’yi rahatlatıyordu. Golün ardından Fenerbahçe daha rahat oynamaya başlıyordu. Denizlispor’da elden kaçan 1 puanı geri almak için, ataklar yapmaya başladı. Maçın 2. golünü 35-40 metreden güzel bir vuruşla DEIVID atıyordu. Direğe çarpıp kaleye giren top, tekrar direğe çarpıp oyun sahasına dönünce, bu güzel golü Yan Hakem vermiyordu. Skor 1-0’da kalıyordu. Kalan zamanda ALLAH’tan Denizlispor bir gol bulamıyordu. Yoksa olacakları siz düşünün.Birkaç kelimeyle maçı özetlersek;SKOR : İYİ, PROVA : KÖTÜ, HAKEM VE İDARİ KADRO : REZALET