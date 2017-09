Skor Aldatmasın

Nobre' nin atmış olduğu ikinci gol % 100 fual olup, Quaresma' nında kazandırdığı penaltı ise % 100 penaltı değildi.



Karabükspor' un ceza sahası içinde topa elle müdahalesini görmeyen hakem, İbrahim Üzülmez' in penaltısını da es geçti. Bunlar saha içindeki hakemin performansıydı.



Beşiktaş farklı kazandı. Fakat bu sene oynadığı tüm maçlarda acaip defans hataları yapıyorlar. İstanbul Belediye maçı, Helsinki maçı ve en son Karabük maçında yaklaşık maç başına 7-10 pozisyon verdi kalesinde. Defans bu sene hallaç pamuğu gibi. Nasıl bir önlem alacak hoca bilemiyorum ama bu kadar pozisyon verilen bir maçta atamazsanız asla kazanamazsınız. Örneğin İstanbul Belediye maçı.



Schuster defans problemini çözebilirse Beşiktaş çok keyifli bir takım kimliğine bürünecek. Çözemezse de ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri olacak. Orta saha elemanlarının defansa katkısı yok denilenecek kadar az. Guti, Tabata, Quaresma ve hatta Ernst bile defansına yardımcı olmuyorlar. Orta sahayı geçen her takım Beşiktaş kalesinde gol pozisyonuna giriyor.



Her maçta bir önceki maçtan en az 5 oyuncu değişikliği bana göre takıma olumsuz etki yapıyor.



Nobre' nin golle tanışması ve mücadelesi onun açısından çok olumlu oldu. Yerli statüsünde oynayan ve formda olan bir Nobre yabancı kontenjanından dolayı Beşiktaş' ın banko forveti olabilir. Guti sahada hiç yok. Henüz Türkiye' ye adapte olamadı. Biran önce toparlanması gerekiyor. Aksi takdirde yeni gelen Mehmet bile onu kesebilir.



Bu kadar kötümü peki Beşiktaş ? Elbette değil. Ofansda güzel işler yapıyorlar. Çok gol atar bu sene bu takım. Takımda üst düzey oynayan oyuncular var. Dün akşam Üzülmez' i, Quaresma' yı, Necip'i ve Cenk' i çok beğendim. Özellikle de kaleci Cenk' in performası.



Uefa Avrupa maçından sonra,zor bir deplasmandan 3 puanla dönülmesi güzel. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada, bu defansını da toplayabilirse kara kartal lige damgasını vurabilir. Defansına da çare bulamazsa Beşiktaş, her maçında 3 atar 5 yer, 5 atar 3 yer.