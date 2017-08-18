Skolyoz hakkında en çok sorulan 10 soru

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Skolyoz, omurga eğriliği hastalığı olarak tanımlanıyor. Vücutta ense kısmından kuyruk sokumuna kadar olan bölümün düz bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu kısımda bulunan herhangi bir asimetri veya eğrilik skolyoz olarak adlandırılıyor.
İşte skolyoz hakkında merak edilen 10 soru;
Skolyoz hastalığının sebepleri nelerdir?
Skolyoz doğuştan oluşan omurga hataları nedeniyle oluşabildiği gibi hızlı büyüme, genetik faktörler veya sinir ve kas sisteminde gelişen rahatsızlıklarla da ortaya çıkabiliyor.
Skolyozun erkeklere oranla kızlarda daha sık görülmesinin nedenleri neler?
Kızların erkeklere göre hızlı büyüme ve olgunlaşma sürecini daha çabuk tamamlamaları ve omurganın bu duruma ayak uydurmaması kız çocuklarında skolyozun görülme sıklığını artırıyor.
Skolyozun belirtileri neler?
Bel kısmının bir tarafının içe doğru diğer tarafının dışa doğru olması, omuzlardaki asimetri, sırtta var olan kabarıklık gibi temel belirtiler skolyoz hastalığının en sık görülen belirtileri arasında.
Skolyozun tedavisi nasıl yapılıyor?
Skolyozun tedavisinde ameliyat, egzersiz, korse kullanımı ve düzenli inceleme tedavinin ana başlıklarını oluşturuyor. Eğriliğin şiddetine göre korse kullanımı, ameliyat veya fizik tedavi gibi çeşitli yöntemler doktor tavsiyesi ile uygulanıyor.
Ameliyatla skolyoz tedavisi mümkün mü?
Erken teşhiste skolyozun ameliyatla tedavi başarısı artıyor. Bunun yanında hastanın genç olması ve kemiklerin esnekliği de skolyozun ameliyatla tedavisini başarılı kılan diğer etkenlerden biri. Günümüzde ameliyatla tedavide yüzde 70'in üzerinde başarı sağlanabiliyor.
Skolyoz ameliyatı ağrılı ve acılı bir ameliyat mı?
Skolyoz ameliyatı çocuklarda ve gençlerde acısız ve kolay gerçekleştirilebilen bir ameliyat. Orta yaşlı hastalarda ise normal hayata dönme süresi gençlere göre biraz daha uzun olabiliyor. Kemik iyileşmesine bağlı olarak1-2 ay sonra hastalar ağrılarından kurtulmuş oluyor.
Korse kullanımı skolyozun tedavisinde etkili mi?
Korse kullanımı skolyozun ilerlemesini yavaşlatan bir etkiye sahip. Korse kullanımı mutlaka egzersiz tedavisi ile birlikte desteklenmeli. Böylece omurga etrafındaki kaslar da güçlü hale gelebiliyor.
Skolyoz kalıtsal bir sorun mudur?
Kalıtsal tipleri olsa da skolyoz genellikle kalıtsal bir sorun değildir.
Skolyoz ameliyatında kullanılan vidaların vücuttan çıkma ihtimali var mı?
Skolyoz ameliyatlarının bazılarında eğriliği düzeltmek için vida kullanılıyor. Vidalar vücut dokusu ile kaynama sürecini tamamladığı zaman herhangi bir sorun yaşanmaz. Bu süre de genellikle en fazla 3 aydır.
Ameliyat sonrası takılan vidalar spor yapmayı engeller mi?
Skolyoz ameliyatı olan kişilerde ameliyat sonrası bazı kısıtlamalar olsa da belirli bir süre sonra aktif spor yapmak mümkün. Pilates, yürüyüş veya yüzme gibi sporlar rahatlıkla yapılabilir. Ağır sporlardan ise kaçınılmalıdır.
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